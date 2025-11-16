Au fost momente de groază în Italia, unde o trombă marină a ajuns pe uscat şi a lovit oraşul Genova. Vârtejul a smuls acoperişuri, a devastat localuri şi a răsturnat maşini. Probleme au fost şi în Marea Britanie şi Portugalia, după ce furtuna Claudia a venit cu rafale de peste 100 de kilometri pe oră şi a pus la pământ sute de copaci. Trei persoane au murit.

Imaginile surprinse la scurt timp după dezastru arată puterea cu care tromba a lovit când a atins uscatul. Chiar şi maşinile au părut de hârtie în faţa vijeliei. O dubă aflată pe marginea unei şosele a fost răsturnată.

Mai mulţi copaci au fost smulşi de vânt şi multe acoperişuri au fost avariate. Pe mulţi, vârtejul i-a prins la volan.

Martori prinși în mijlocul furtunii povestesc momentele de panică

"La un moment dat am început să văd mai multe obiecte care zboară. M-am oprit şi am simţit că ceva lovise maşina, dar nu ştiam ce era. Am închis ochii pentru o clipă pentru că nu ştiam ce să fac şi eram agitată, pentru că în spate o aveam pe fiica mea", a povestit un martor.

Alţii, au fost la un pas de tragedie.

"Am văzut chioşcul zburând şi mai apoi cum pică în faţa maşinii mele. Apoi am văzut stâlpii. Era un dezastru. Totul şi orice zbura în aer. Inclusiv mese. M-am pus la pământ de frică", a adăugat altă persoană.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Meteorologii se aşteaptă însă şi astăzi la furtuni puternice, capabile să provoace inundaţii şi alunecări de teren. E cod portocaliu în Liguria şi galben in Toscana. Vremea se va mai linişti abia de mâine dimineaţă.

Tornadă mortală în Portugalia: un sat de vacanță distrus

Dezastru a fost şi în Portugalia. 20 de oameni au fost răniţi, iar un bărbat de 80 de ani a murit, după ce o tornadă a măturat un sat de vacanţă din oraşul Albufeira.

Pagubele sunt însemnate. Imaginile surprinse cu ajutorul dronelor arată distrugeri ca după război: case de vacanţă şi rulote făcute praf. În toată ţara, vântul puternic a pus la pământ peste 600 de copaci şi a smuls acoperişurile caselor.

Probleme au fost şi în Spania. În Andaluzia, inundaţiile puternice au transformat drumurile în adevărate capcane. Mai multe persoane au rămas blocate ore întregi în propriile maşini. Pompierii le-au salvat însă.

