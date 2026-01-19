Antena Meniu Search
Video Furtună de zăpadă istorică în Kamceatka: strat de peste 2,5 metri și stare de urgență

O furtună de zăpadă de o intensitate rar întâlnită a paralizat Peninsula Kamceatka, în Extremul Orient rus, unde ninsorile au atins niveluri record. Stratul de zăpadă depășește pe alocuri 2,5 metri, locuitorii sunt blocați în case, iar autoritățile au instituit stare de urgență.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 16:28
Furtună de zăpadă istorică în Kamceatka: strat de peste 2,5 metri și stare de urgență

În luna decembrie 2025, Petropavlovsk-Kamceatski, capitala Ţinutului Kamceatka, ce cuprinde Peninsula Kamceatka, a înregistrat cantităţi de precipitaţii de 370 de milimetri, de peste trei ori mai mult comparativ cu media lunară.

Zăpadă de 2,5 metri 

În perioada 1-16 ianuarie 2026, oraşul a înregistrat cantităţi de precipitaţii 163 de milimetri, cu o grosime a stratului de zăpadă de 170 de centimetri. În unele zone, grosimea stratului de zăpadă a depăşit 250 de centimetri, potrivit Agerpres.

Un reprezentant al departamentului de monitorizare hidrometeorologică şi de mediu din regiunea Kamceatka a declarat că furtunile de zăpadă extreme produse în Peninsula Kamceatka în această perioadă sunt extrem de rare, cel mai recent eveniment similar având loc la începutul anilor 1970.

Locuitorii din mai multe districte au rămas blocaţi în case după furtuna de zăpadă, unii dintre ei fiind nevoiţi să-şi croiască drum prin omăt cu lopata pentru a ieşi din clădiri, în timp ce alţii au ieşit pe fereastră.

În Petropavlovsk-Kamceatski a fost declarată recent stare de urgenţă. Traficul aerian şi transportul public au fost perturbate.

Administraţia oraşului i-a îndemnat pe locuitori să ţină copiii în casă, iar cursurile şcolare şi universitare au fost suspendate sau se desfăşoară online.

Doi bărbaţi au murit joi, ucişi de prăbuşirea unei cantităţi mari de zăpadă de pe acoperişul unui imobil şi al unei case, a relatat AFP citându-l pe Serghei Lebedev, un responsabil local din Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, care a postat pe reţeaua socială VK. 

