Trump ia în calcul relaxarea anumitor sancțiuni împotriva Rusiei: Cine știe, poate că nu le mai reintroducem

După o discuție de o oră la telefon cu Vladimir Putin, Donald Trump a spus azi-noapte că SUA vor ridica o parte din sancțiunile impuse industriei petroliere "din unele țări" și este posibil să nu le mai reinstaureze. SUA le-ar fi transmis aliaților europeni că o eventuală relaxare a sancțiunilor asupra petrolului rusesc ar urma să fie limitată, cel mai probabil, la exporturile către India, relatează Bloomberg. Măsura ar fi temporară și foarte limitată, pentru a nu crește semnificativ veniturile Rusiei din petrol.

de Georgiana Dulgheru

la 10.03.2026 , 14:00
Trump a anunțat relaxarea anumitor sancțiuni împotriva Rusiei: Cine știe, poate că nu le mai reintroducem Donald Trump şi Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska, 15 august 2025 - Getty Images

După convorbirea telefonică cu Vladimir Putin, Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor suspenda sancțiunile petroliere pentru "anumite țări", pentru a atenua deficitul provocat de războiul SUA-Israel-Iran.

Trump şi relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei 

"De asemenea, suspendăm anumite sancțiuni legate de petrol pentru a reduce prețurile. Avem sancțiuni împotriva unor țări, dar le ridicăm până când situația se va stabiliza. Apoi, cine știe, poate că nu va mai fi nevoie să le reintroducem. Dar, când va veni momentul, Marina SUA și partenerii săi vor escorta petrolierele prin strâmtoare, dacă va fi necesar. Sper că nu va fi nevoie, dar dacă va fi, le vom escorta până la capăt", a declarat Trump azi-noapte, în timpul unei conferințe de presă din Miami, Florida.

Trump nu a numit direct Rusia, dar în cursul zilei de ieri, Kirill Dmitriev, emisarul lui Vladimir Putin, a declarat că Moscova și Washingtonul discută o posibilă relaxare a sancțiunilor împotriva petrolului rusesc. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi la prânz că Putin și Trump nu au discutat despre ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol rusesc. "Nu, acest subiect nu a fost discutat în detaliu", a declarat Peskov.

Bloomberg relatează că Statele Unite le-au transmis aliaților europeni că o eventuală nouă relaxare a sancțiunilor asupra petrolului rusesc ar urma să fie limitată, cel mai probabil, la exporturile către India. Potrivit sursei citate, măsura ar fi temporară și foarte limitată, pentru a nu crește semnificativ veniturile Rusiei din petrol.

Decizia ar putea însemna o relaxare suplimentară a sancțiunilor impuse petrolului rusesc, potrivit Reuters, care citează mai multe surse. Acest lucru ar putea complica eforturile Occidentului de a pedepsi Moscova pentru războiul din Ucraina. Alte opțiuni luate în calcul de Trump pentru calmarea pieței de petrol includ eliberarea unor cantități de țiței din rezervele strategice sau limitarea exporturilor americane, potrivit sursei citate.

Săptămâna trecută, SUA au acordat Indiei o derogare temporară pentru a cumpăra petrol rusesc aflat pe nave pe mare, pentru a compensa pierderea livrărilor din Orientul Mijlociu. După blocarea aproape totală a transporturilor de petrol prin strâmtoarea Ormuz, prețul petrolului a depășit luni dimineață 110 dolari barilul, cel mai ridicat nivel de la invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Cât costă petrolul acum

Ulterior, pe seară, după ce Donald Trump a transmis că războiul din Iran ar fi în mare parte încheiat, prețul a scăzut sub 90 de dolari barilul. Marți, la prânz, petrolul european Brent se tranzacționa cu 90 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI era cotat la 86 de dolari barilul. Deși Casa Albă mai anunțase și zilele trecute un plan de a escorta cu nave petrolierele care tranzitează strâmtoarea, anunțul nu a reușit până acum să crească semnificativ traficul maritim prin Ormuz, explică The Guardian

Ce au discutat Putin şi Trump la telefon

Trump a spus că discuția cu Vladimir Putin a fost una "pozitivă". "Am vorbit despre Ucraina, care este o luptă fără sfârșit. Dar cred că a fost o convorbire pozitivă pe acest subiect", a afirmat liderul american. Consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a descris discuția drept "sinceră și pragmatică" și a precizat că a durat aproximativ o oră.

Putin a profitat de moment pentru a transmite luni seară, din nou, că Rusia este pregătită să furnizeze petrol și gaze Europei, afirmând că războiul din Iran a provocat o criză energetică globală. Liderul de la Kremlin a avertizat că producția de petrol din Golf, dependentă de transportul prin strâmtoarea Ormuz, ar putea fi oprită complet.

Putin a mai spus că rușii ar trebui să profite de situația din Orientul Mijlociu, deși a recunoscut că scumpirea petrolului este, cel mai probabil, temporară.

donald trump vladimir putin razboi iran razboi iran sua orientul mijlociu rusia
