O furtună puternică de zăpadă a lovit părţi din centrul şi nord-estul Statelor Unite. O persoană a murit, iar altele au fost implicate în sute de accidente din cauza condiţiilor de pe şosele. Meteorologii i-au îndemnat pe cei 50 de milioane de americani afectaţi de vremea rea să renunţe, pe cât posibil, la deplasări. Furtuna, care s-a mutat în nord-est, s-ar putea transforma într-un ciclon bombă, cu aer polar şi vânt puternic.

Prima furtună de zăpadă a sezonului a paralizat complet traficul din centrul şi nord-estul continentului american. În Missouri, o persoană de 21 de ani a murit după ce maşina pe care o conducea a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat într-un şanţ. Autorităţile au raportat sute de accidente şi şoferi blocaţi pe autostrăzi.

Plin clipe teribile a trecut şi şoferul unui camion care transporta cărămizi, în Virginia de Vest. Vehiculul a derapat, iar cabina a rămas atârnată deasupra unui pod, cu tot cu şofer. Bărbatul a fost salvat la timp de echipele de intervenţie.

Oamenii au ieşit cu lopeţile şi au curăţat aleile, zăpada fiind încă uşoară. Alţii s-au bucurat din plin de vreme şi de prima bulgăreală a sezonului.

"Sunt profesor de engleză la liceu. Aşa că este destul de emoţionant. Indiferent de vârsta pe care o am, indiferent câţi ani am predat, încă mă bucur de o zi cu zăpadă.", a spus un cetăţean din SUA, profesor la liceu.

Meteorologii i-au îndemnat totuşi pe cei peste 50 de milioane de americani afectaţi să renunţe, pe cât posibil, la deplasări. Ca măsura de precauţie, oficialii au închis inclusiv sute de şcoli.

