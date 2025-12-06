Dezastru în Grecia, după ce furtuna Byron a inundat partea de sud a ţării. Zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Situaţia este devastatoare şi în Franţa, unde două departamente sunt sub cod portocaliu de vreme rea. Aici, a plouat într-o zi cât pentru cel puţin două săptămâni.

Furtuna Byron a transformat străzile din regiunea Attica în râuri. Puhoaiele au devastat casele oamenilor.

"Satul Anochori este situat lângă oraşul Farsala şi, după cum puteţi vedea, situaţia este foarte dificilă. Strazile şi casele au fost inundate. Localnicii sunt agitaţi iar pompierii încearcă să scoată apa", a transmis Antonis Tsolnaras, reporter Open.

22 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Regiunile din sudul ţării sunt sub cod roşu, şcolile au fost închise, iar autorităţile i-au îndrumat pe oameni să evite deplasările.

Ploile au provocat haos şi în vestul Franţei. 2 departamente sunt sub cod portocaliu de inundaţii. În doar câteva ore, a plouat cât pentru 18 zile.

"Încerc să mut mobila, să o protejez. Încercăm să ridicăm totul până la o înălţime de 40 de centimetri, pentru că s-a mai întâmplat şi ne-au putrezit toţi pereţii", a spus un localnic.

"Apa poate ajunge şi până la un metru şi jumătate, o să trebuiască să refacem totul", a spus un alt localnic.

Meteorologii trag un semnal de alarmă - valurile vor ajunge până la 5 metri înălţime. Alerta de vreme rea va rămâne în vigoare şi în următoarele zile.

