Grecia și Franța, sub asediul furtunilor: zeci de oameni evacuați și sute de intervenții ale pompierilor

Este stare de urgenţă în mai multe localităţi din sudul Greciei după ce furtuna Byron a măturat ţara. Sute de oameni au fost evacuaţi de urgenţă din calea apelor. Situaţia este tensionată şi în Franţa. Furtuna David a adus vijelii de peste 100 de kilometri pe oră şi valuri de 10 metri înălţime.

Grecia arată ca după război, după ce furtuna Byron a măturat regiunea Attica. E stare de urgenţă în 3 localităţi din cauza inundaţiilor.

"După cum puteţi vedea, apa depăşeşte jumătate de metru în mai multe locuri. În punctul în care suntem noi, apa are aproximativ 30 de centimetri. Puţin mai departe, e mult mai adâncă", a relatat de la fața locului George Kovos, reporter EPT A.E.

Zeci de oameni au fost evacuați

În satul Ypereia, peste 100 de oameni au fost evacuaţi, după ce râul Enipeas a ieşit din matcă. În toată ţara, zeci de case au fost inundate, iar pompierii au avut aproape 600 de intervenţii.

"A avut atât de multă putere. Apa a luat totul cu ea, totul. Ce pot să mai spun? A fost incredibil, nu s-a mai întâmplat vreodată aşa ceva", a povestit un localnic.

"Rulota asta era tocmai acolo, fix în acel punct. Apa a urcat până la 2 metri, a luat-o şi a dus-o aici", a spus un martor.

Norii de furtună se îndreaptă spre Cipru, unde se aşteaptă ploi torenţiale.

Furtuna David s-a abătut asupra Franței

Două departamente din nord-vestul Franţei sunt măturate de furtuna David. Valurile au ajuns la aproape 10 metri înălţime, iar vântul bate cu puterea unui uragan - 110 kilometri pe oră.

Meteorologii spun că, în următoarea perioadă, vremea va fi la cealaltă extremă. Vor fi temperaturi de 20 de grade la poalele munţilor Pirinei.

