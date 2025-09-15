Războiul dronelor continuă! Rusia sfidează România şi susţine că aparatul fără pilot care a intrat pentru 50 de minute în spaţiul nostru aerian este de fapt un obiect zburător neidentificat iar incidentul a fost unul provocat de Ucraina. Liderii europeni acuză Moscova că gestul reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale şi pregătesc un aşa-numit zid al dronelor - sisteme de apărarea antiaeriană pe întreg flancul estic.

Ambasada Rusiei la Bucureşti a susţinut că Ministerul Afacerilor Externe nu a prezentat probe din care să rezulte că drona care a survolat sâmbătă România este una trimisă de armata Moscovei. Ba mai mult, a luat în derâdere întreaga situaţie, numind aparatul fără pilot un OZN.

Două avioane F16 care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei au interceptat aparatul de zbor dar au considerat că riscurile pentru cei de la sol sunt prea mari și au decis să nu deschidă focul. Aliații germani, dislocați la Mihail Kogălniceanu, au monitorizat şi ei zona cu două aeronave Eurofighter Typhoon.

Este al 11-lea incident de acest tip de la începutul războiului din Ucraina. Deşi armata română poate doborî dronele Shahed sau Gherbera, se evaluează întotdeauna nivelul de ameninţare. Se iau în calcul şi costurile: o rachetă Sidewinder trasă de pe F16 costă jumătate de milionde dolari în vreme ce costul de fabricaţie al unei drone nu depăşeşte cu mult 10.000 de dolari.

După ce săptămâna trecută, peste 20 de drone au intrat în spaţiul aerian al Poloniei şi apoi al României, NATO a decis să întărească flancul estic.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au condamnat la unison incursiunea dronei în România, care reprezintă o încălcare flagrantă a suveranităţii UE.

Chiar dacă negocierile de pace sunt blocate, Donald Trump crede că Zelenski şi Putin vor discuta în cele din urmă.

Poziţionarea preşedintelui SUA pare schimbată în ultima vreme, el numind pentru prima dată Rusia drept agresor, lucru pe care a evitat să îl spună până acum.

