Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video General: "Trebuie să fim pregătiţi pentru o prezenţă militară a Rusiei la Dunăre"

Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 13:06
General: "Trebuie să fim pregătiţi pentru o prezenţă militară a Rusiei la Dunăre" General: "Trebuie să fim pregătiţi pentru o prezenţă militară a Rusiei la Dunăre" - Profimedia

"Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România", anunţă, sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării.

În context, generalul Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a declarat, pentru Observator, că România trebuie să se pregătească pentru "o prezenţă militară a Rusiei la punctele Dunării."

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

general virgil balaceanu armata dunare rusia atac
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Evenimente » General: "Trebuie să fim pregătiţi pentru o prezenţă militară a Rusiei la Dunăre"