Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

General: "Trebuie să fim pregătiţi pentru o prezenţă militară a Rusiei la Dunăre" - Profimedia

"Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România", anunţă, sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării.

În context, generalul Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a declarat, pentru Observator, că România trebuie să se pregătească pentru "o prezenţă militară a Rusiei la punctele Dunării."

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰