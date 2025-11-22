Video General: "Trebuie să fim pregătiţi pentru o prezenţă militară a Rusiei la Dunăre"
Ministerul Apărării anunţă, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
"Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România", anunţă, sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării.
În context, generalul Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a declarat, pentru Observator, că România trebuie să se pregătească pentru "o prezenţă militară a Rusiei la punctele Dunării."
