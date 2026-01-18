Antena Meniu Search
Germania, după ameninţările lui Donald Trump: "Nu vom fi șantajați și va exista un răspuns european"

Germania și partenerii săi europeni nu vor fi "șantajați" de președintele american Donald Trump, a declarat ministrul german al finanțelor și vicecancelarul Lars Klingbeil. Germania va întinde întotdeauna o mână de ajutor Statelor Unite pentru a găsi soluții comune. Berlinul, însă, nu poate fi de acord cu Washingtonul în privința Groenlandei, a declarat Klingbeil într-un comunicat.

de Redactia Observator

la 18.01.2026 , 18:54
"Așadar, semnalul este foarte clar: nu vom fi șantajați și va exista un răspuns european", a adăugat Lars Klingbeil, relatează AFP, conform Mediafax.

Autoritățile europene au criticat anunțul președintelui american Donald Trump. Potrivit acestuia, opt țări vor fi supuse unui tarif vamal de 10% pentru că s-au opus controlului american asupra Groenlandei începând de luna viitoare.

Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda se află pe lista lui Trump. Nu e clar deocamdată dacă tarifele vor avea impact asupra Uniunii Europene ca bloc.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a apărat amenințarea președintelui american Donald Trump cu impunerea de tarife asupra Groenlandei în cadrul emisiunii NBC News "Meet the Press", calificând-o drept "o decizie strategică a președintelui".

"Este o decizie geopolitică, iar el poate folosi puterea economică a SUA pentru a evita un război fierbinte", a afirmat acesta.

Întrebat de moderatoare ce situație de urgență națională ar justifica impunerea de noi tarife asupra a opt țări europene – o cerință prevăzută de Legea privind puterile economice în situații de urgență internațională, utilizată ca bază legală pentru multe dintre tarifele impuse de Trump –, Bessent a răspuns că „situația de urgență națională este evitarea unei situații de urgență națională”.

