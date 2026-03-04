Antena Meniu Search
Spania este supărată că Merz nu i-a luat apărarea în fața lui Trump atunci când a amenințat Madridul

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a declarat miercuri că i-a transmis omologului său german, Johann Wadephul, că a fost "surprins" de atitudinea cancelarului Friedrich Merz, care a păstrat tăcerea în faţa ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei în timpul întâlnirii dintre cei doi în Biroul Oval.

de Albert Mincu

la 04.03.2026 , 15:03
Cancelarul Friedrich Merz la Casa Albă - Profimedia

"Când împărtăşeşti cu o ţară o monedă, o piaţă şi o politică comercială comune, te aştepţi la aceeaşi solidaritate pe care Spania a arătat-o, de exemplu, faţă de Danemarca sau faţă de ţările din estul Europei, cum ar fi Letonia, unde avem un contingent important de trupe", a afirmat ministrul într-un interviu acordat postului public de televiziune TVE, relatează Agerpres. 

Ministrul de externe spaniol a amintit că, în cadrul întâlnirii pe care Merz a avut-o cu Trump la Casa Albă marţi, preşedintele american a ameninţat Spania cu un embargo comercial pentru că nu i-a permis utilizarea bazelor sale pentru operaţiunea militară din Iran.

Reacţia lui Friedrich Merz

Într-o primă reacţie, cancelarul german, Friedrich Merz, a spus doar că Donald Trump încercase să convingă Spania să-şi majoreze cheltuielile pentru apărare, întrucât este "singurul" stat membru NATO care nu s-a angajat să facă aceasta.

După întâlnirea din Biroul Oval, Merz a precizat că, în acel moment al întâlnirii cu preşedintele american, nu a dorit să "aprofundeze" dezbaterea, care se înscria în contextul reacţiei lui Trump la cheltuielile Spaniei pentru apărare şi opoziţia sa faţă de operaţiunile militare împotriva Iranului.

Cancelarul a explicat că ulterior, în spatele uşilor închise, i-a spus lui Trump că Spania face parte din UE şi că acordurile comerciale cu europenii sunt încheiate ţinându-se cont de realitatea comunitară.

"I-am spus că Spania face parte din Uniunea Europeană şi că, în această calitate, atunci când negociem un acord privind tarifele vamale cu Statele Unite, o facem împreună sau nu o facem deloc, şi că astfel Spania nu poate fi tratată mai rău", a declarat Merz presei germane înainte de a se întoarce la Berlin.

Premierul Pedro Sanchez, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Donald Trump şi ai prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a afirmat miercuri că guvernele există pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor, criticându-i pe liderii care se folosesc de războaie "pentru a-şi ascunde eşecurile" pe plan intern. "Aşa încep marile dezastre ale umanităţii... Nu poţi juca destinul a milioane de oameni la ruleta rusească", a spus Sanchez, citat de Reuters.

