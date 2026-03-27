Germania "nu este convinsă" că acţiunile SUA - Israel în Iran vor avea succes

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat vineri scepticismul cu privire la faptul că Statele Unite şi Israelul au o strategie clară pentru a pune capăt războiului din Iran, dar a spus că Germania ar fi, în principiu, pregătită să ajute la stabilizarea regiunii după încheierea ostilităţilor.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 21:19
De când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, Teheranul a lansat atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane şi a statelor din Golf, blocând totodată exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz.

Naţiunile europene au fost reticente în a se implica în conflict, ceea ce l-a înfuriat pe preşedintele american Donald Trump.

"Pur şi simplu nu sunt convins că ceea ce se întâmplă acum - ceea ce fac Israelul şi America - va duce de fapt la succes", a declarat Merz la o conferinţă găzduită de ziarul FAZ, relatează Reuters.

Berlinul este implicat în eforturi diplomatice pentru a găsi soluţii, fie prin discuţii cu statele din Golf, fie în cadrul G7, Washingtonul demonstrând unele eforturi pentru a găsi un teren comun, potrivit cancelarului german.

"Încercăm să influenţăm Israelul, cu succes limitat, recunosc", a adăugat el.

Merz a spus că a încercat, într-o convorbire telefonică recentă cu Trump, să i se explice că acesta nu este războiul NATO, adăugând: "Cred că a înţeles acest lucru".

Germania ar putea ajuta în viitor la securizarea Strâmtorii Ormuz, de exemplu prin deminare, cu condiţia să existe un mandat internaţional şi aprobarea parlamentului german.

Dar cancelarul a subliniat că acest lucru este departe şi nu este o opţiune atâta timp cât războiul continuă.

Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
