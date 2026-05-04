Cancelarul german încearcă pe cât posibil să calmeze tensiunile cu Donald Trump, mai ales după ce Statele Unite au anunțat că vor retrage cinci mii de soldați din Germania! Deși recunoaște că are o viziune diferită de cea a liderului american asupra războiului din Iran, oficialul de la Berlin e convins că Statele Unite rămân pilonul principal al alianței nord-atlantice. În paralel, Donald Trump a anunțat că, din această dimineață, marina americană va începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflict pentru a le scoate din Strâmtoarea Ormuz. Iranul a avertizat însă că orice intervenție a americanilor constituie o încălcare a armistițiului.

În prima sa reacție după anunțul lui Trump privind retragerea celor cinci mii de soldați din Germania, Friedrich Merz a minimalizat tensiunile cu Washingtonul și a declarat că disputa sa cu liderul american nu are nicio legătură cu planul Statelor Unite.

"Trebuie să accept că președintele american are o opinie diferită de a noastră asupra acestor chestiuni. Dar asta nu schimbă faptul că rămân convins că americanii sunt parteneri importanți pentru noi, cei mai importanți în Alianța Nord-Atlantică", a spus cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Declarațiile aprinse din ultimele zile ale liderului de la Casa Albă par să anuleze însă orice efort diplomatic al cancelarului german.

Articolul continuă după reclamă

"Vom reduce semnificativ numărul acestora. Reducem mult mai mult decât 5.000", spunea președintele Statelor Unite, Donald Trump.

SUA încearcă să calmeze apele în Orientul Mijlociu

În schimb, Trump încearcă să mai calmeze apele prin Orientul Mijlociu. Din această dimineață, liderul de la Casa Albă a anunțat că marina americană va ajuta la eliberarea navelor care au rămas blocate în Strâmtoarea Ormuz, deși nu au de-a face cu războiul. Iranul a avertizat însă că orice intervenție a americanilor constituie o încălcare a armistițiului.

"Vă pot spune că punem la colț regimul (de la Teheran - n.r.), iar acesta nu mai este în măsură să-și plătească soldații", a spus secretarul Trezoreriei SUA, Scot Bessent.

Planul americanilor vine și în contextul în care patru români se află la bordul unei nave sechestrate de Iran. Muncitorii nu făceau parte din echipaj, ci se ocupau cu reparația navei comerciale MSC Francesca, oprită pe 22 aprilie sub pretextul încălcării legislației marine. Potrivit jurnaliștilor CNN, aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați în apele din jur.

Negocierile dintre Washington şi Teheran bat pasul pe loc

În tot acest timp, tratativele dintre Washington și Teheran bat pasul pe loc. Statele Unite au răspuns planului de pace în 14 puncte propus de Iran și au transmis punctul de vedere mediatorilor, adică părții pakistaneze. Deși verdictul nu a fost făcut public, Donald Trump, citat de presa israeliană, ar fi declarat că oferta e imposibil de acceptat. Teheranul solicita Washingtonului să-și retragă forțele din apropierea granițelor, să pună capăt blocadei și să înceteze toate ostilitățile, inclusiv ofensiva Israelului în Liban.

"Planul nostru se concentrează exclusiv pe încheierea războiului. Punctele referitoare la domeniul nuclear nu sunt absolut deloc incluse în acest plan", a spus purtătorul de cuvânt al MAE din Iran, Esmail Baghaei.

Liderul de la Casa Albă spune însă că discuțiile oficialilor săi cu Iranul sunt pozitive.

Mario Tohăneanu Like Dincolo de informație, știrile sunt și despre oameni. De aceea, cred că jurnalismul a existat mereu, undeva, în ADN-ul meu. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰