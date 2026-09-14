Gheţarii din Himalaya se topesc tot mai repede. Criza apei ar putea lovi sute de milioane de oameni

Himalaya se apropie de un prag critic, pe măsură ce gheţarii se topesc tot mai repede, iar efectele pot ajunge direct în vieţile a milioane de oameni. Un nou raport avertizează că alimentarea cu apă, siguranţa comunităţilor şi economia regiunii sunt tot mai expuse riscurilor.

Studiul a fost realizat după prăbușirea, la sfârșitul lunii august, a unui ghețar din Himalaya aflat la granița Nepal-Tibet, care a provocat alunecări de teren în cascadă și viituri în văile din aval, potrivit Reuters. Au fost confirmate cel puțin 1.300 de decese, iar peste 5.300 de persoane sunt date dispărute în Nepal și în regiunea Tibet, China.

Lacurile glaciare instabile amenință milioane de oameni

După topirea ghețarilor, în urma acestora rămân lacuri glaciare instabile, ținute în loc doar de pietre și gheață instabile, deasupra unor văi unde locuiesc milioane de oameni, se mai spune în studiu.

Articolul continuă după reclamă

Studiul a fost realizat de Systemiq, o firmă de consultanță în domeniul sustenabilității, împreună cu Integrated Mountain Initiative, Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Integrată a Munților și G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment din India.

Pierderile din masa ghețarilor în Himalaya s-a accelerat în ultimele decenii, iar în prezent sunt monitorizați la sol doar 21 de ghețari din cei circa 40.000 de pe teritoriul regiunii Hindukuș-Himalaya, un vas sistem muntos care se întinde pe teritoriul a opt țări, din Afganistan și până în Myanmar, potrivit studiului.

Topirea ghețarilor ar putea afecta aprovizionarea cu apă

Aproape 200 de lacuri glaciare din India au fost identificate ca prezentând un risc înalt, 56 dintre ele fiind clasificate ca prezentând "un risc foarte înalt", milioane de oameni din aval fiind expuși.

Pe măsură ce regiune se apropie de "volumul maxim", punctul când debitele râurilor nu mai cresc și încep să scadă, implicațiile asupra aprovizionării cu apă vor fi profunde. Întrucât Himalaya susține peste 20% din PIB-ul Indiei, regiunea reprezintă o componentă esențială din infrastructura economiei naționale, de care depind sute de milioane de persoane.

Deși reprezintă circa 18% din teritoriul Indiei, regiunea Himalaya as fost afectată de circa 35% din dezastrele naturale din această țară.