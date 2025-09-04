Giorgio Armani a murit. Legenda absolută a modei s-a stins la vârsta de 91 de ani

Creatorul de modă Giorgio Armani a murit astăzi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Legendarul designer s-a stins din viață acasă, unde se afla în convalescență, după o spitalizare ținută secretă până în ultima clipă, relatează La Repubblica.

Giorgio Armani, la Săptămânii Modei de la Paris, pe 25 iunie 2024 - Getty Images

Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Anunțul a fost făcut de companie printr-un comunicat: "Cu profundă durere, grupul Armani anunță dispariția fondatorului său, creatorul și motorul neobosit Giorgio Armani. Domnul Armani, așa cum a fost mereu numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. Neobosit, a lucrat până în ultimele zile, dedicându-se companiei, colecțiilor și numeroaselor proiecte în desfășurare sau planificare", au transmis angajații și familia.

"De-a lungul anilor, Giorgio Armani a construit o viziune care, pornind de la modă, s-a extins asupra fiecărui aspect al vieții, anticipând timpurile cu luciditate și precizie. L-au călăuzit o curiozitate nesfârșită, atenția pentru prezent și pentru oameni. Prin acest parcurs, a creat un dialog deschis cu publicul, devenind o figură iubită și respectată pentru capacitatea de a comunica cu toți. Mereu atent la nevoile comunității, s-a implicat pe multe planuri, în special pentru orașul său iubit, Milano", se arată în comunicat.

"Giorgio Armani este o companie cu o istorie de cincizeci de ani, crescută cu răbdare și pasiune. Independența de gândire și de acțiune a fost mereu semnul distinctiv al lui Armani. Firma rămâne, azi și pentru totdeauna, reflexia acestei viziuni. Familia și angajații vor continua să ducă mai departe Grupul, în respectul și continuitatea acestor valori. Ne-am simțit întotdeauna parte dintr-o familie. Astăzi, cu profundă emoție, simțim golul lăsat de cel care a fondat și crescut această familie cu viziune, pasiune și devotament. Dar tocmai în spiritul său, noi, angajații și familia care i-au fost mereu alături, ne angajăm să protejăm ceea ce a construit și să continuăm în memoria sa, cu respect, responsabilitate și dragoste".

Articolul continuă după reclamă

Cine este Giorgio Armani

Numele lui Giorgio Armani a devenit sinonim cu stilul și eleganța Italiei moderne, omul care a reinventat costumele bărbătești și feminine pentru publicul modern. El a combinat flerul unui designer cu perspicacitatea omului de afaceri, conducând o companie care avea încasări de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe ani. Casa Armani, care a început ca o companie de modă, s-a extins ulterior în muzică, sport și chiar hoteluri de lux.

"Re Giorgio", cum este numit în Italia, este o legendă absolută a modei, scrie La Repubblica. "Singura cu care poate fi comparat este Coco Chanel, pentru felul în care a schimbat definitiv obiceiurile vestimentare. Opera lui Armani a fost unică: nimeni nu a înțeles mai bine spiritul timpului și nu l-a transformat cu atâta măiestrie în haine", mai scrie publicaţia italiană.

Născut la Piacenza pe 11 iulie 1934, a început medicina, dar și-a abandonat studiile după stagiul militar. A lucrat ca vânzător și decorator de vitrine la Rinascente, unde a învățat moda. În 1965 a fost angajat de Nino Cerruti, iar zece ani mai târziu, împreună cu Sergio Galeotti, a fondat marca Giorgio Armani. Debutul pe podium, în 1975, la Milano, a fost un triumf.

Au urmat inovații legendare: sacoul "destructurat" (1980), linia Emporio Armani (1981), uniformele Alitalia (1991), Armani Privé (2005). Imperiul său s-a extins în sport, hoteluri de lux, design interior și chiar în cinematografie, de la "American Gigolo" la "The Wolf of Wall Street". În 1982 a devenit primul designer, după Dior, care apare pe coperta revistei Time.

Armani a revoluționat și modul de comunicare: a lansat propria revistă, a folosit panouri publicitare când nimeni nu îndrăznea, a creat spații dedicate artei și culturii, precum Armani/Silos. A fost un vizionar care a înțeles nevoile societății: în pandemie a donat milioane și și-a transformat atelierele pentru a produce echipamente medicale.

De-a lungul vieții a sacrificat viața personală în favoarea muncii, dar a rămas profund legat de familie și de colaboratorii săi apropiați. După moartea partenerului său Sergio Galeotti, în 1985, a reușit să ducă brandul la apogeu. În 2016, pentru a asigura viitorul casei, a creat o fundație care să păstreze brandul în familie.

Până în ultimele luni de viaţă, Armani a continuat să prezinte colecții: haute couture la Paris, Armani Donna la New York, show-uri speciale la Veneția și Dubai. În mai 2023 a primit titlul de doctor honoris causa în Global Business Management la Universitatea Catolică din Piacenza, orașul natal.

În iulie 2024 și-a sărbătorit cei 90 de ani alături de angajații săi, dar nu a considerat acest prag un punct final. A rămas activ până la capăt, demonstrând că moda pentru el nu a fost doar o profesie, ci întreaga sa viață.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰