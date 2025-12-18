Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Google lansează Gemini 3 Flash: Un upgrade rapid și eficient pentru utilizatori

Gigantul american Google îşi extinde seria Gemini 3 prin lansarea unei noi versiuni, denumită Flash, informează News.ro.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 10:10
Google lansează Gemini 3 Flash, un upgrade rapid și eficient pentru utilizatori - Hepta

Gemini 3 Flash este o variantă mai eficientă a flagship-ului Gemini 3 Pro, care produce mai rapid răspunsuri, păstrând funcţiile de raţionare - spune producătorul.

Trecerea la Gemini 3 Flash va fi un "upgrade imens" pentru majoritatea utilizatorilor, declară şeful de produs de Google DeepMind, Tulsee Doshi. Conform acestuia, Gemini 3 Flash va oferi răspunsuri mai rapid şi mai detaliate, beneficiind de caracteristicile principale ale flagship-ului Gemini 3, precum raţionarea.

Gemini 3 Flash vine la o săptămână după ce a fost lansat Gemini 3 Pro, care a adus funcţii avansate de raţionare programare şi procesare simultană a textului, imaginilor şi filmărilor video. Noul model va fi folosit în mod implicit de aplicaţia Gemini şi va fi integrat şi în alte produse ale companiei, inclusiv în motorul de căutare Google, unde îi va lua locul lui Gemini 2.5 Pro.

Articolul continuă după reclamă

Comparativ cu Gemini 2.5 Pro, noul model este mai performant şi mai eficient, venind cu răspunsuri mai bune, la costuri de operare mai mici. Gemini 3 Flash va fi, în curând, disponibil şi dezvoltatorilor în prin Gemini API, AI Studio şi alte instrumente dedicate acestora de gigantul american.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

google gemini flash upgrade
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Ştiri externe » Google lansează Gemini 3 Flash: Un upgrade rapid și eficient pentru utilizatori