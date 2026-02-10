Riscurile tehnologiei în mâinile greşite. Bărbații au ajuns să folosească tot mai des ochelari inteligenţi pentru a filma femei fără consimţământ în spaţii publice şi a le transforma în conţinut viral pe reţelele sociale, ridicând semnale de alarmă privind încălcarea intimităţii și abuzul de tehnologie, scrie CNN .

Cum au devenit ochelarii smart o armă pentru "manfluencerii" care filmează femei fără voia lor - Shutterstock

Toluwa îşi aştepta zborul într-un lounge din aeroportul Washington DC când a fost abordată de un străin. Cei doi au început să discute, apoi au făcut schimb de numere de telefon. Când a ajuns acasă şi l-a căutat pe social media a descoperit că individul postase numeroase videoclipuri în care încerca să cucerească femei în aeroporturi.

Videoclipurile erau filmate cu ochelari inteligenţi, cu cameră integrată, un device care devine tot mai popular. Tânăra a povestit că bărbatul i-a trimis înregistrarea cu ea, făcută fără consimţământ, spunând că vrea să "o verifice" înainte de a o posta online. Femeia a încercat să-l convingă să nu posteze, însă rugăminţile ei au rămas fără ecou.

Rețelele sociale sunt pline de videoclipuri în care bărbați se filmează încercând să flirteze cu femei în spații publice. În multe cazuri, acestea sunt filmate și încărcate pe platforme precum TikTok sau Instagram fără știrea sau consimțământul persoanei filmate. Aceste videoclipuri, adesea din perspectiva bărbatului care abordează femeia, adună mii și, uneori, milioane de vizualizări, atrăgând numeroase comentarii misogine.

Deşi fenomenul, în sine, nu e nou, experţii avertizează că cu privire la ascensiunea acestor "manfluenceri", adică bărbați care filmează femei pe ascuns pentru a crea conținut misogin online.

Ce înseamnă "manfluencer"

Dar ce înseamnă "manfluencer"? Termenul descrie un grup de persoane influente pe social media care creează conținut pentru bărbați. Unii postează materiale inofensive, precum rutine de exerciții sau sfaturi de dezvoltare personală, alţii sunt mult mai periculoşi.

În această sferă a online-ului, femeile sunt adesea prezentate "ca o pradă uşoară" sau un "trofeu", explică Stephanie Wescott, lector la Monash University, pentru CNN. Ochelarii inteligenți pot amplifica acest comportament, avertizează Wescott, trimițând un mesaj clar despre putere: bărbații pot "urmări, filma și, prin urmare, controla imaginile femeilor în spații publice fără știrea lor, ceea ce sugerează că aceste spații aparțin bărbaților".

Pentru Wescott, fenomenul este un exemplu de abuz tehnologic bazat pe gen și un pericol greu de anticipat. "Pericolul constă în pierderea autonomiei corporale fără ca victima să știe că se întâmplă", a spus ea.

"Ai nevoie de consimțământ"

Deși ochelarii inteligenți au un LED care se aprinde când camera este pornită, acesta poate fi acoperit cu stickere speciale, ușor de cumpărat online.

"Ochelarii noștri au un LED care se activează când se filmează conținut, deci este clar pentru ceilalți că dispozitivul înregistrează, și au tehnologie care detectează manipularea luminii. Suntem conștienți că există un număr mic de utilizatori care folosesc produsele în mod greșit, în ciuda măsurilor luate", au declarat reprezentanţii Meta. Aceştia au mai adăugat că termenii lor de utilizare interzic activități dăunătoare precum "hărțuirea, încălcarea drepturilor de confidențialitate sau captarea de informații sensibile". Niciuna dintre femeile intervievate, victime ale acestor indivizi, nu a observat lumina clipind pe ochelari în timpul interacțiunilor.

O tânără din Marea Britanie a spus că a fost filmată fără consimțământ de un bărbat cu smart glasses în vacanță în Malta, iar videoclipurile au fost postate online. Poliția din Malta și Marea Britanie i-a spus că nu pot face nimic, deși după ce a raportat videoclipul Instagram și TikTok l-au șters.

"Este o metodă rapidă de a face bani. Dacă ai un anumit număr de vizualizări, poți monetiza, dar nu ar trebui să faci bani pe seama expunerii oamenilor. Ai nevoie de consimțământ", a spus victima.

Wescott crede că manfluencerii, ca și alți creatori de conținut, urmăresc să facă bani de pe urma victimelor şi urmăritorilor lor. "De obicei, conținutul lor funcționează ca un canal pentru diverse afaceri, inclusiv coaching, retreat-uri, suplimente sau alte produse".

Legile din UK și SUA permit filmarea oamenilor în spații publice fără consimțământ, cu excepții precum hărțuirea. Activistele consideră că fenomenul reprezintă o încălcare a intimității pentru femei. End Violence Against Women Coalition (EVAW) cere guvernelor să adapteze legislația pentru a răspunde acestor noi amenințări.

"Actul de a filma pe cineva fără consimțământ pentru un scop nociv încalcă dreptul femeilor la intimitate și la libertate în spațiul public", a spus Rebecca Hitchen, șefa de politici și campanii EVAW. "Ochelarii inteligenți nu sunt doar o inovație interesantă pentru femei, reprezintă o nouă amenințare în viața de zi cu zi".

