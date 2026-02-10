Sportiv ucrainean, împiedicat de CIO să poarte o cască care onorează victimele războiului: "Îmi frânge inima"

Sportivul ucrainean de skeleton Vladyslav Heraskevych a declarat pe 10 februarie că i s-a interzis să folosească o cască personalizată la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, care omagiază sportivii ucraineni uciși în războiul declanșat de Rusia, relatează The Kyiv Independent.

Potrivit The Kyiv Independent, Heraskevych a spus că Comitetul Internațional Olimpic (CIO) i-a interzis purtarea căștii în timpul antrenamentelor oficiale și al competițiilor, după ce designul a fost observat în primele curse pe pista olimpică.

"O decizie care îmi frânge pur și simplu inima", a scris Heraskevych pe Instagram.

"Senzația că CIO trădează acei sportivi care au făcut parte din mișcarea olimpică, nepermițându-le să fie omagiați în arena sportivă în care acești sportivi nu vor mai putea păși niciodată.", a adăugat Heraskevych.

Casca prezintă portretele sportivilor ucraineni uciși în timpul invaziei Rusiei. Într-o postare anterioară, Heraskevych a precizat că designul era menit să onoreze doar o mică parte dintre numeroșii sportivi care au murit de la începutul războiului.

"Este nedrept, și aceste persoane nu ar fi trebuit să ne părăsească atât de devreme", a scris sportivul.

"Prin aceasta vreau să aduc un omagiu acestor indivizi și familiilor lor. Lumea trebuie să știe adevăratul preț al libertății Ucrainei.", a mai spus el.

Președintele Volodimir Zelenski a postat în sprijinul lui Heraskevych, menționând că această cască îi înfățișează pe sportivii ucraineni uciși de Rusia, inclusiv patinatorul artistic Dmytro Sharpar, decedat în luptă lângă Bakhmut, și biatlonistul de 19 ani Yevhen Malyshev, ucis lângă Harkov.

"Adevărul acesta nu poate fi inconfortabil, inadecvat sau numit acțiune politică în cadrul unui eveniment sportiv", a spus Zelenski, descriind casca ca pe un memento al prețului luptei Ucrainei și al misiunii mișcării olimpice de a susține pacea și viața.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 au început pe 6 februarie și se desfășoară în continuare la Milano.

În timp ce echipele naționale ale Rusiei și Belarusului sunt interzise de la Jocuri, sportivii lor pot concura la probe individuale sub statut "neutru".

