Grindină uriașă în Australia: peste 95.000 de locuințe au rămas fără curent electric

Statul australian Queensland a fost lovit grindină gigantică. Peste 95.000 de locuințe au rămas fără curent electric. În orașul Brisbane, gheața a atins dimensiuni de până la 14 centimetri. Furtuna, însoțită de vânturi puternice și mii de descărcări electrice, a avariat acoperișuri, autovehicule și panouri solare, iar autoritățile avertizează că vremea extremă persistă și în zilele următoare.

Vremea extremă a adus vânturi cu viteze de până la 100 de kilometri pe oră și peste 800.000 de descărcări electrice, doborând linii de electricitate și lăsând fără alimentare cu electricitate peste 95.000 de clienți, a spus distribuitorul de energie Energex, transmite Agerpres.

Furtuni severe suplimentare au fost prognozate pentru marți pe teritoriul statelor Queensland (sud-est) și New South Wales (nord-est) pe fundalul unei vremi umede și calde care persistă, a precizat biroul de meteorologie.

''Furtuni severe sunt așteptate în continuare în cea mai mare parte din sud-estul țării'', a declarat pentru postul național de televiziune ABC meteorologul principal Miriam Bradbury.

Bradbury a adăugat că vremea nu va fi ''la fel de intensă'' ca marți, ceea ce înseamnă că riscul unei ''grindini gigantice este puțin mai redus în comparație cu ziua de ieri''.

Biroul de Meteorologie a emis de asemenea un avertisment de caniculă extremă pentru regiunile nordice din Queensland, unde sunt așteptate peste 40 de grade Celsius.

În social media, rezidenții din Queensland au publicat imagini cu grindina gigant.

''Nu a mai fost niciodată grindină atât de mare aici'', a scris un utilizator de Reddit, care a publicat o poză care pare că înfățișează grindină de 10 centimetri în diametru și cu o greutate de 188,8 grame.

