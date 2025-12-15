Zi de doliu în Australia, după atacul terorist în urma căruia au murit 15 oameni şi alţi 40 au fost răniţi. Autorii carnagiului sunt tată şi fiu, de origine pakistaneză, pe care autorităţile îi suspectează de legături cu gruparea teroristă ISIS.

Între timp, ies la iveală poveşti cutremurătoare. Printre victime se numără o fetiţă de 10 ani şi un supravieţuitor al lagărelor naziste. Un sirian plin de curaj, care era prin preajmă, a salvat zeci de oameni, după ce l-a dezarmat pe unul dintre asasini.

Momentele în care o adunare pașnică a comunității evreiești s-a transformat într-o scenă de coșmar pe plaja Bondi din Sydney. Zeci de oameni cad seceraţi de gloanţe. Cea mai tânără dintre victime este Matilda. Avea doar 10 ani şi participa alături de familie la sărbătoarea de Hanukka.

Printre victime se numără şi Alex Kleytman. Era supravieţuitor al Holocaustului. A fost împuşcat mortal în timp ce-şi proteja soţia, Larisa, cu care era căsătorit de 57 de ani şi avea doi copii.

Rabinul britanic Eli Schlanger, cunoscut pentru implicarea sa civică este şi el unul dintre cei 15 ucişi de terorişti.

Bilanţul cutremurător ar fi putut creşte semnificativ, dacă mai mulţi martori nu şi-ar fi riscat viaţa, ca să-i protejeze pe ceilalţi.

Ahmed al Ahmed, un sirian de 43 de ani, a devenit erou naţional, după ce l-a dezarmat pe unul dintre asasini. În timpul luptei, a fost împuşcat de mai multe ori în braţ şi a fost internat în spital.

Ahmed trăieşte de 20 de ani în Australia şi are un magazin de fructe. O fundație a organizat o strângere de fonduri, iar în primele 24 de ore s-au adunat peste un milion şi jumătate de dolari.

Imaginile cu el năpustindu-se asupra teroristului l-au impresionat şi pe Donald Trump.

Teroriştii sunt tată şi fiu, de 50 şi 24 de ani şi sunt de origine pakistaneză. Tânărul are cetăţenie australiană şi, din 2019, e în atenţia poliţiştilor, suspectat de legături cu gruparea Stat Islamic. Tatăl lui a sosit cu viză de student în 1998 şi era pasionat de armele de foc. Înainte să înceapă masacrul, au spus familiei că vor merge la pescuit.

Autorităţile au decis să restricţioneze accesul la permisele de port armă. În memoria victimelor, steagurile au fost arborate în bernă în Sydney, iar sute de oameni au venit cu flori pentru un ultim omagiu.

Este cel mai grav atac de pe teritoriul Australiei după cel din 1998 din Port Arthur, soldat cu 35 de morţi.

