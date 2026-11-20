Grand Theft Auto 6 ar fi înregistrat cea mai spectaculoasă lansare din istoria industriei de divertisment. Jocul video, așteptat de fani timp de 13 ani, a fost lansat joi și este estimat că a stabilit un nou record în domeniu, potrivit BBC .

GTA 6, vânzări record după 13 ani de așteptare. Suma uriașă încasată în prima zi - Profimedia

Potrivit estimărilor platformei de analiză Sensor Tower, precomenzile și vânzările din prima zi ale jocului de acțiune și aventură în lume deschisă au depășit 24,5 milioane de exemplare, generând venituri de aproximativ 2,36 miliarde de dolari (1,8 miliarde de lire sterline). Prin comparație, filmul cu cele mai mari încasări din acest an, Spider-Man: Brand New Day, a obținut 2,5 miliarde de dolari pe întreaga perioadă în care a rulat în cinematografe.

Rockstar, dezvoltatorul GTA 6, și compania-mamă Take-Two nu au publicat date oficiale privind vânzările jocului, dar au transmis că cererea a fost „fără precedent”. BBC a contactat ambele companii pentru comentarii. Jocul reprezintă cel mai recent titlu din franciza Rockstar, lansată în urmă cu aproape trei decenii, care simulează lumea criminalității și a devenit una dintre cele mai populare serii de jocuri video din istorie.

În esență, seria reprezintă o satiră a visului american, oferindu-le jucătorilor posibilitatea de a intra în pielea unor infractori de profesie din Leonida, statul fictiv inspirat de Florida. Cel mai recent joc îi urmărește pe Lucia și partenerul ei, Jason, doi infractori mărunți.

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Cât a costat dezvoltarea GTA 6

Se estimează că dezvoltarea GTA 6 a costat peste un miliard de dolari, ceea ce l-ar transforma în cel mai scump joc video din istorie. Sensor Tower susține că GTA 6 va fi atât de popular, încât va reduce cu 10% timpul pe care jucătorii îl petrec în alte jocuri destinate unui singur utilizator.

Compania de cercetare a precizat că estimările sale se bazează pe date provenite din confirmările de achiziție primite prin e-mail și din alte surse statistice care monitorizează zilnic milioane de persoane. De asemenea, sunt analizate profilurile publice de pe marile platforme de jocuri, precum PlayStation și Xbox, unde GTA 6 este disponibil.

Potrivit Sensor Tower, aproximativ trei sferturi dintre exemplarele vândute au fost achiziționate pentru PlayStation 5, iar restul pentru Xbox. Niko Partners, o companie specializată în cercetarea pieței jocurilor video, estimează că GTA 6 va genera vânzări de peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial în acest an.

Această sumă ar plasa GTA 6 printre lansările cu cele mai mari încasări din istoria divertismentului, însă jocul ar avea încă mult de recuperat pentru a ajunge din urmă filmul „Pe aripile vântului” (Gone with the Wind), lansat în 1939, ale cărui încasări sunt estimate la 4,5 miliarde de dolari, după ajustarea pentru inflație.

Se așteaptă ca Rockstar să obțină venituri și mai mari din GTA 6 în următorii ani. Studioul cu sediul în New York nu a anunțat încă momentul în care jocul va fi lansat pentru PC și nici data apariției extensiei multiplayer, care le va permite jucătorilor să interacționeze și să participe împreună la misiuni prin intermediul internetului.

Interesul pentru acest titlu de succes a crescut pe fondul amânărilor repetate, după o așteptare de 13 ani. GTA 6 a fost descris de unii critici drept una dintre cele mai impresionante experiențe din istoria jocurilor video. Publicația de divertisment IGN l-a caracterizat drept o capodoperă „realizată fără compromisuri”.

Jucătorii au stat treji toată noaptea pentru a încerca GTA 6

Lansarea GTA 6, care a avut loc joi, la miezul nopții, în mai multe fusuri orare, i-a determinat pe numeroși jucători să rămână treji întreaga noapte, în timp ce alții și-au luat liber în ziua următoare pentru a se putea juca. Lansarea a doborât recordul de trafic de internet înregistrat seara de Virgin Media O2, în condițiile în care utilizatorii s-au grăbit să instaleze pe console fișierul uriaș al jocului, de 212 GB.

Conținutul grafic explicit al jocului a dus la cenzurarea acestuia în Japonia și, la fel ca în cazul titlurilor GTA anterioare, jocul nu este autorizat pentru comercializare în China continentală.