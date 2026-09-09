Haos, avioane la sol şi călătorii ratate. Aşa arată situaţia la zi în aeroporturile din Regatul Unit. De ieri după-amiază, o defecţiune la sistemul de control al traficului aerian a stins tabela de zboruri: o mie au fost anulate aproape instant. Şi, cum orice avion are pasagerii lui, zeci de mii de oameni au rămas la plimbare prin aeroporturi. Acum, nici operatorii nu vin cu veşti bune. Blocajul ar putea dura zile întregi, pentru că nu se ştie exact ce şi cum. Doar că totul e blocat.

De la aeroporturile Heathrow, Gatwick, Manchester și Birmingham, până la Southend, London City și Jersey, toate au încremenit.

Defecțiunea s-a produs la ora locală 13 şi a fost confirmată de compania britanică. Totuşi, nu s-a precizat ce echipament s-a defectat și nici cauza incidentului.

"Investigăm o problemă tehnică ce provoacă unele perturbări ale plecărilor. Inginerii noștri sunt la fața locului și vom furniza o actualizare cât mai curând posibil", anunţă NATS.

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Pasagerii au rămas în aeroporturi

Haosul s-a instalat imediat. Pasagerii care îşi căutau zborul au rămas pur şi simplu blocaţi în aeroporturi, fără să ştie când sau dacă vor mai decola spre destinaţie.

"Doar ce am primit un mesaj acum câteva minute în care ni se spunea că zborul nu va decola mai devreme de mâine, ceea ce nici măcar nu garantează că va pleca mâine, Aşteptăm să aflăm ce vom face. Dacă putem dormi aici, când ne vom întoarce în Franţa. Nimeni nu spune nimic", spun oamenii.

Marile companii de zbor au criticat activitatea companiei britanice

"Este destul. Este timpul ca guvernul britanic să intervină, astfel încât să putem, în sfârșit, să punem NATS pe picioare şi să reparăm problemele cronice ale ATC (n.r. Controlul Traficului Aerian)", explică Neal McMahon, director de operaţiuni Ryanair.

"Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru asta, niciodată nu ne dorim ca acest fel de lucruri să se întâmple. Întelegem în totalitate cât de frustrant este pentru pasageri", spune Martin Rolfe, director general, NATS.

În blocaj a fost prinsă şi echipa lui Arsenal, în drum spre meciul de deschidere din Liga Campionilor de la Napoli.