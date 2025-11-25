Video Hoţ inventiv în Marea Britanie. Bărbatul dansează cu victimele înainte de a le fura bunurile
Poliţiştii din Marea Britanie sunt în căutarea unui bărbat care a folosit o metodă cel puţin bizară pentru a fura.
În imaginile de pe camerele de supraveghere se observă cum suspectul a început să danseze cu victima pentru a-i lua telefonul mobil. Acesta s-ar fi prefăcut că era sub influenţa băuturilor alcoolice ca să convingă oamenii că este inofensiv.
Acum, autorităţile cer ajutorul publicului pentru identificarea hoţului.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰