Hoţ inventiv în Marea Britanie. Bărbatul dansează cu victimele înainte de a le fura bunurile

Poliţiştii din Marea Britanie sunt în căutarea unui bărbat care a folosit o metodă cel puţin bizară pentru a fura.

25.11.2025 , 08:48

În imaginile de pe camerele de supraveghere se observă cum suspectul a început să danseze cu victima pentru a-i lua telefonul mobil. Acesta s-ar fi prefăcut că era sub influenţa băuturilor alcoolice ca să convingă oamenii că este inofensiv.

Acum, autorităţile cer ajutorul publicului pentru identificarea hoţului.

