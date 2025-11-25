Poliţiştii din Marea Britanie sunt în căutarea unui bărbat care a folosit o metodă cel puţin bizară pentru a fura.

În imaginile de pe camerele de supraveghere se observă cum suspectul a început să danseze cu victima pentru a-i lua telefonul mobil. Acesta s-ar fi prefăcut că era sub influenţa băuturilor alcoolice ca să convingă oamenii că este inofensiv.

Acum, autorităţile cer ajutorul publicului pentru identificarea hoţului.

