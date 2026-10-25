Iliana Iotova îl va înfrunta pe Andrei Ghiurov în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Bulgaria (exit-poll)

Preşedinta în exerciţiu a Bulgariei, Iliana Iotova, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică, potrivit primelor date de la ieşirea de la urne. Iotova este prima clasată din cei 26 de candidaţi, însă va fi necesar un al doilea tur de scrutin, deoarece nu a obţinut majoritatea.

Un sondaj al Alpha Research o creditează pe Iotova cu 35,3% din voturi, rezultat foarte apropiat de cel de 35,2% estimat de Myara Sociology. Prezenţa la vot a fost de 22,3% potrivit primului institut, respectiv 21,2% conform celui de-al doilea. Rezultatele au fost anunţate la televiziunea naţională.

Iliana Iotova și Andrei Ghiurov se vor înfrunta în turul 2

În turul al doilea al scrutinului prezidenţial, care trebuie să aibă loc în termen de şapte zile, contracandidatul actualei şefe a statului va fi fostul premier interimar Andrei Ghiurov, clasat al doilea în primul tur. El a obţinut 32,4% din voturi conform Alpha, respectiv 32,2% după estimarea Myara.

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Turul al doilea al alegerilor este programat pentru duminica viitoare, 1 noiembrie. Preşedintele Bulgariei este ales pentru cinci ani; Iotova îşi încheie actualul mandat la sfârşitul lui ianuarie 2027.

Cine este Iliana Iotova

Iliana Iotova este o susţinătoare a dialogului cu Moscova. Fostă jurnalistă și eurodeputată îl are ca partener de cursă pe Kiril Valchev (candidat pentru funcţia de vicepreşedinte).

Iotova ocupă funcția de președinte din 23 ianuarie, după demisia lui Rumen Radev, care a renunțat la mandat pentru a candida la alegeri. În urma scrutinului, acesta a devenit premier.