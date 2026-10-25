Alegeri parlamentare în Serbia. Cozi imense pentru exprimarea votului

Cetățenii sârbi au fost așteptați duminică la urne, pentru a vota în cadrul alegerilor parlamentare anticipate convocate. În mai multe orașe din țară s-au format cozi imense în fața secțiilor încă de dinainte ca acestea să se deschidă, iar oamenii au fost nevoiți să aștepte și câteva ore pentru a-și exprima votul. Și fostul președinte sârb Aleksandar Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, a așteptat o oră și jumătate pentru a vota.

În fața secțiilor de votare din Serbia s-au format cozi imense încă de dinainte de deschiderea acestora. La Belgrad, Novi Sad și Niș, cetățenii au început să se adune la urnele de vot încă din zori, relatează Novinite, citând presa sârbă, potrivit Mediafax.

Votul a început oficial la ora locală 7:00, iar în prima jumătate de oră, în unele cartiere din Belgrad se formaseră deja cozi. De asemenea, situația a fost similară și în Novi Sad, unde presa locală a relatat despre cozi lungi în fața multor secții de votare. În Niš, toate cele 197 de secții de votare s-au deschis la timp, iar cozi au fost înregistrate și la secțiile de votare din străinătate.

Potrivit BTA, și fostul președinte sârb Aleksandar Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, a așteptat o oră și jumătate pentru a vota.

Articolul continuă după reclamă

Secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din Serbia s-au închis la ora locală 20.00. Nu există exit-polluri organizate pentru acest scrutin, astfel că sârbii vor avea câteva ore bune de așteptat pentru a vedea cine a fost câștigătorul.

Vucic împotriva studenților

Aproape 6,45 milioane de cetățeni sârbi au drept de vot, iar 18 liste electorale concurează pentru cele 250 de locuri din Parlament, mai notează Novinite.

Principala confruntare politică are loc între coaliția „Aleksandar Vucic – Serbia Unită” și lista „Studenții Câștigă”, susținută de mișcarea care a organizat protestele antiguvernamentale de lungă durată.

Alegerile anticipate au loc după aproape doi ani de tensiuni sociale, care au început după tragedia de la gara din Novi Sad, când un acoperiș din beton s-a prăbușit, ucigând 16 persoane.

Întrucât miza scrutinului este una mare, alegerile sunt monitorizate de organizații locale și internaționale, inclusiv de reprezentanți ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Potrivit Blic, ultimele date transmise de autorități privind prezența la urne arată că până la ora locală 14:00, 46,53% dintre cei cu drept de vot și-au exprimat opțiunea.