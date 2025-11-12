Primul robot umanoid al Rusiei, dotat cu inteligență artificială, s‑a prăbușit pe scenă în timpul debutului său oficial la un eveniment tehnologic de la Moscova. Evenimentul a determinat intervenția personalului care a acoperit robotul de privirile publicului în timp ce încerca să remedieze defecțiunea.

Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială - Profimedia

Robotul, numit AIdol, a fost prezentat de dezvoltatori ca un exemplu avansat de robotică antropomorfă, construită în mare parte din componente interne. În momentul în care a păşit pe scenă alături de doi membri ai echipei de dezvoltatori, pe coloana sonoră din filmul "Rocky", acesta şi‑a pierdut echilibrul și a căzut, scrie publicaţia americană Newsweek.

Imagini cu incidentul, distribuite de publicații independente rusești, arată cum personalul s‑a grăbit să ascundă robotul în timp ce era tras de pe podea.

Prezentarea lui AIdol marchează încercarea Rusiei de a intra în cursa globală pentru dezvoltarea roboților umanoizi alimentați de inteligență artificială. Compania de robotică "Idol", condusă de Vladimir Vitukhin, afirmă că robotul integrează mișcarea, manipularea obiectelor şi interacțiune umană prin inteligență artificială.

Căderea a fost atribuită unor probleme de calibrare, iar compania susține că incidentul s‑a produs în faza de testare a robotului.

Deşi lansarea trebuia să evidenţieze progresele în AI şi robotică internă, criticii de pe reţelele sociale ruse și forumuri de tehnologie s‑au concentrat pe instabilitatea robotului şi pe decizia de a prezenta un prototip nefinisat.

Dezvoltatorii au precizat că AIdol funcţionează cu o baterie de 48 volţi, care asigură până la şase ore de funcţionare continuă şi este compus din 77% componente "ruseşti", procent care ar urma să crească la 93% în producţia viitoare.

Robotul este echipat cu 19 servomotoare, ceea ce îi permite să afişeze mai mult de o duzină de emoţii de bază şi sute de micro‑expresii. Pielea sa de silicon este concepută să recreeze expresii faciale umane cu diferite grade de rigiditate.

