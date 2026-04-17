Imagini dezolante, filmate în banca din Napoli jefuită ieri de o grupare de hoţi îndrăzneţi. Cei trei infractori, care aveau feţele acoperite cu dresuri, exact ca în filmele anilor 70, au lăsat în urmă zeci de cutii de valori deschise cu forţa şi golite de bani sau de obiecte preţioase. Fugiţi printr-o gaură în podea care dădea în sistemul de canalizare, răufăcătorii sunt acum căutaţi de mii de poliţişti. În acest timp, anchetatorii au tras concluzia că jaful a fost pregătit luni la rând şi caută eventualii complici.

Imagini dezolante în urma jafului de la o bancă în Napoli. Ce au lăsat în urmă hoţii - Profimedia

Mai mulţi hoţi înarmaţi au pătruns într-o bancă şi au luat ostatici 25 de oameni, clienţi şi angajaţi ai băncii. Oamenii au fost eliberaţi o oră mai târziu, după ce carabinierii şi pompierii au spart un geam de sticlă.

Şase dintre ostatici au avut nevoie de îngrijiri medicale după clipele de panică.

Au urmat mai multe ore de negocieri cu bandiţii baricadaţi. În cele din urmă, forţele speciale au intervenit, dar nu au mai găsit pe nimeni - hoţii au reuşit să fugă printr-o gaură în podea, care dădea în sistemul de canalizare.

Sunt şi greu de găsit pentru că purtau pe faţă măşti cu chipurile unor actori celebri.

Cei trei tâlhari, dintre care unul era cu siguranţă înarmat, au pătruns într-o sucursală a băncii Credit Agricole situată în Piazza Medaglie d'Oro din Napoli în jurul orei locale 11:30.

Ei au luat acolo ostatici clienţii şi angajaţii prezenţi, în total 25 de persoane, care au fost eliberaţi în jurul orei locale 13:30, fără să se înregistreze "răniţi grav".

"Datorită rapidităţii intervenţiei, sinergiei operaţionale dintre diferitele unităţi desfăşurate şi gestionării exemplare a situaţiei, toţi ostaticii au fost eliberaţi la puţin timp după ora 13:30, fără răni grave", a declarat prefectul oraşului Napoli, Michele di Bari. Totuşi, nu este clar dacă există persoane rănite, chiar dacă nu în stare gravă.

Atacatorii au reuşit să scape, au precizat carabinierii, care mai afirmă că nu ştiu încă dacă tâlharii au reuşit să fure ceva din bancă.

