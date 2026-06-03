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Şofer arestat pentru că a folosit un claxon ce imita zgomotul produs de o dronă Shahed

Şofer arestat pentru că a folosit un claxon ce imita zgomotul produs de o dronă Shahed - Şofer arestat pentru că a folosit un claxon ce imita zgomotul produs de o dronă Shahed - Profimedia / imagine ilustrativă
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.06.2026, 15:22 | Modificat la 03.06.2026, 15:23

Un bărbat a fost arestat pentru a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone iraniene. Incidentul s-a produs în Irak.

Un bărbat are probleme cu autoritățile deoarece a folosit un claxon care imita zgomotul unei drone, potrivit Clash Report. În imaginile publicate pe rețelele de socializare apar o mașină și un bărbat care folosește un dispozitiv. Mașina este în mișcare, iar zgomotul produs de dispozitiv seamănă cu cel făcut de o dronă iraniană care se apropie de țintă.

Sursa menționată a mai anunțat că bărbatul a fost arestat de polițiștii din Erbil. El a fost audiat și ar putea fi pedepsit de autoritățile irakiene deoarece a încercat să-i sperie pe civili. Incidentul arată cât de tensionată este situația în Orientul Mijlociu, în urma luptelor dintre Iran și coaliția SUA-Israel.

Redactia Observator
Redactia Observator
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