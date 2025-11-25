Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imagini rare cu Stația Spațială Internațională în timp ce trece prin dreptul Lunii

Imagini rare au fost filmate în spaţiu pe timpul zilei când Stația Spațială Internațională a trecut chiar prin fața Lunii.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 15:02

Staţia Spaţială modulară se mișcă cu o viteză incredibilă: aproape 28.000 km/h, așa că survolul durează de obicei câteva fracţiuni de secundă. Imaginile unice au fost capturate cu ajutorul navetei spaţiale Atlantis 3.

Staţia Spaţială Internaţională este plasată pe orbită la o altitudine de aproape 400 de km şi este o platformă de observaţie astronomică şi a Pământului. NASA preconizează ca stația să rămână operațională până la sfârșitul anului 2030.

Stația Spațială Internațională este un proiect la care participă cinci mari agenții spațiale: NASA (Statele Unite ale Americii), RKA (Rusia), JAXA (Japonia), CSA (Canada) și ESA (o asociație de mai multe țări europene).

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

luna statia spatiala internationala naveta
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. &#8220;Vreau să vând o fabrică&#8230;&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Ştiri externe » Imagini rare cu Stația Spațială Internațională în timp ce trece prin dreptul Lunii