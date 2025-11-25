Imagini rare au fost filmate în spaţiu pe timpul zilei când Stația Spațială Internațională a trecut chiar prin fața Lunii.

Staţia Spaţială modulară se mișcă cu o viteză incredibilă: aproape 28.000 km/h, așa că survolul durează de obicei câteva fracţiuni de secundă. Imaginile unice au fost capturate cu ajutorul navetei spaţiale Atlantis 3.

Staţia Spaţială Internaţională este plasată pe orbită la o altitudine de aproape 400 de km şi este o platformă de observaţie astronomică şi a Pământului. NASA preconizează ca stația să rămână operațională până la sfârșitul anului 2030.

Stația Spațială Internațională este un proiect la care participă cinci mari agenții spațiale: NASA (Statele Unite ale Americii), RKA (Rusia), JAXA (Japonia), CSA (Canada) și ESA (o asociație de mai multe țări europene).

