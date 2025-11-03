Românii vor putea admira în noaptea de 4 spre 5 noiembrie un fenomen spectaculos: Super Luna Castorului. Satelitul natural al Pământului va fi mai aproape de noi decât de obicei, părând mai mare, mai strălucitor și mai clar decât în restul anului.

Super Luna din noiembrie se numeşte Luna Castorului. Ce vom vedea pe cer pe 4 noiembrie - Profimedia

Fenomenul poartă numele de „Luna Castorului” sau „Beaver Moon”, denumire provenită din tradițiile amerindiene. În această perioadă, castorii își pregăteau barajele pentru iarnă, iar vânătorii își verificau capcanele înainte ca râurile să înghețe. În ziua de astăzi, Luna Castorului este privită ca un simbol al tranziției spre sezonul rece și al încheierii unui ciclu.

Apogeul va fi pe 5 noiembrie, la ora 13:19, dar Luna va domina cerul încă din seara de luni, 4 noiembrie, imediat după apusul soarelui. Atunci, discul ei uriaș va fi vizibil în partea de est a cerului, acoperind orizontul cu o lumină argintie intensă.

Superluna apare atunci când Luna plină se află la cea mai mică distanță față de Pământ. Datorită apropierii, ea poate părea cu până la 14% mai mare și cu aproape 30% mai luminoasă decât în mod normal. Specialiștii recomandă observarea fenomenului din zone deschise, fără poluare, pe câmp, la marginea orașului sau chiar de pe un deal.

Articolul continuă după reclamă

Deși fenomenul se produce în fiecare an, cea din 2025 este una aparte, fiind ultima Super Lună a anului și una dintre cele mai apropiate de Pământ. Astronomii recomandă observarea ei din locuri deschise, departe de luminile orașului, pentru a te bucura de întregul ei farmec.

Următoarea Super-Lună, vizibilă abia în primăvara lui 2026

Super Luna Castorului din 2025 marchează finalul unui an bogat în evenimente astronomice și oferă o ultimă ocazie de a privi cerul în toată splendoarea lui. Următorul spectacol de acest fel va putea fi urmărit abia în primăvara lui 2026.

Super Luna Castorului simbolizează sfârșitul unui ciclu și începutul altuia. Potrivit astrologilor, este un moment bun pentru introspecție, pentru dorințe și planuri noi, sub lumina calmă și misterioasă a unei luni care pare mai vie ca oricând.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰