Judeţul care s-a trezit cu 2.000 de angajaţi mai puţini într-o singură lună

Un judeţ din România s-a trezit într-o singură lună cu 2.000 de angajaţi mai puţin. În plus, şi numărul angajatorilor a scăzut cu peste 1.600. Este vorba de Bihor.

Potrivit unui raport al Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, la data de 30 noiembrie, numărul salariaților activi din Bihor a fost de 160.175, în scădere față de 162.287, la data de 31 octombrie.

2.000 de oameni au rămas fără loc de muncă

În aceeași perioadă, numărul angajatorilor activi a scăzut de la 25.748 la 24.096, iar al contractelor individuale de muncă active chiar și mai drastic, de la 186.677 la 183.592, scrie ebihoreanul.

Până la finalul acestui an, cel puțin, situația pare că va persista, pentru că și alte firme au anunțat concedieri. Sursele din piața muncii bihorene au declarat că o fabrică de automotive din Marghita ia în calcul să concedieze peste o sută de oameni, iar o altă firmă, din Sânmartin, urmează să dea afară 50 de angajați ai unui hotel.

