Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Judeţul care s-a trezit cu 2.000 de angajaţi mai puţini într-o singură lună

Un judeţ din România s-a trezit într-o singură lună cu 2.000 de angajaţi mai puţin. În plus, şi numărul angajatorilor a scăzut cu peste 1.600. Este vorba de Bihor. 

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 10:11
Judeţul care s-a trezit cu 2.000 de angajaţi mai puţini într-o singură lună Oameni pe strada - Shutterstock

Potrivit unui raport al Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, la data de 30 noiembrie, numărul salariaților activi din Bihor a fost de 160.175, în scădere față de 162.287, la data de 31 octombrie.

2.000 de oameni au rămas fără loc de muncă

În aceeași perioadă, numărul angajatorilor activi a scăzut de la 25.748 la 24.096, iar al contractelor individuale de muncă active chiar și mai drastic, de la  186.677 la 183.592, scrie ebihoreanul.

Articolul continuă după reclamă

Până la finalul acestui an, cel puțin, situația pare că va persista, pentru că și alte firme au anunțat concedieri. Sursele din piața muncii bihorene au declarat că o fabrică de automotive din Marghita ia în calcul să concedieze peste o sută de oameni, iar o altă firmă, din Sânmartin, urmează să dea afară 50 de angajați ai unui hotel.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

judetul angajati luna
Înapoi la Homepage
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor
Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile
Melania Trump, apariție riscantă într-o bluză transparentă la Casa Albă. Ținuta care a atras toate privirile
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Un chirurg dezvăluie alimentele pe care trebuie să le eviți. Majoritatea oamenilor le consumă des
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce alegeţi pentru masa de Crăciun?
Observator » Ştiri economice » Judeţul care s-a trezit cu 2.000 de angajaţi mai puţini într-o singură lună