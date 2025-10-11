Prima Doamnă a Statelor Unite l-a convins pe Vladimir Putin să elibereze opt copii ucraineni răpiţi de ruşi. Anunţul Melaniei Trump a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un nou atac de proporţii, în timpul căruia a murit un băiat de şapte ani. Dincolo de emoţii, NATO ia în calcul un răspuns militar la incursiunile dronelor lansate de Moscova pe teritoriul ţărilor Alianţei.

Discuţiile legate de soarta copiilor ucraineni au început în august, când Donald Trump i-a înmânat liderului de la Kremlin o scrisoare din partea soţiei sale.

"Fiecare copil are aceleași vise tăcute în inima sa... Visează să fie iubiţi şi protejaţi în faţa pericolelor", i-a scris Prima Doamnă a Statelor Unite lui Vladimir Putin.

"A răspuns în scris că este dispus să discutăm, direct, amândoi. Președintele Putin și cu mine am avut un canal deschis de comunicare despre aceşti copii. Opt copii s-au reîntâlnit cu familiile lor în ultimele 24 de ore", a spus Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite.

În trei ani şi jumătate de război, peste 19.000 de copii şi adolescenţi ucraineni au fost duşi cu forţa în Rusia de soldaţii lui Putin. Din acest motiv, Curtea penală Internaţională a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, considerat responsabil pentru aceste răpiri.

Între timp, liderii NATO s-au reunit la cererea ţărilor de pe flancul estic pentru a stabili un răspuns la incursiunile ruse în spaţiul aerian al României şi Poloniei. Printre variante sunt desfăşurarea unor drone înarmate la graniţe sau acordarea permisiunii piloţilor să doboare aparatele de zbor fără pilot inamice.

