Astronauţii misiunii Artemis 2 sunt mai aproape de Lună decât de Pământ şi văd deja cu ochii lor părţi nemaivăzute ale satelitului natural! Pe lângă fotografiile senzaţionale pe care le-au surprins cu planeta noastră, cei patru curajoşi se lovesc şi de diverse probleme, în special cu toaleta de la bordul capsulei.

La peste 250 de mii de kilometri distanţă de casă, cei patru astronauţi scriu istorie şi sunt mai aproape de Lună decât de Pământ.

"Imaginile pe care le captează (astronauţii - n.r.) sunt cu adevărat incredibile. În stânga, se pot observa caracteristici ale Lunii care nu au fost niciodată văzute de ochiul uman. Până ieri, doar camerele de pe roboţi au surprins această regiune a Lunii.", spune John Honeycutt, NASA.

Dincolo de frumuseţile pe care a reuşit să le capteze până acum, echipajul Artemis 2 se loveşte şi de unele provocări. Unele, cât se poate de omeneşti. Toaleta, care s-a stricat imediat după ce naveta a ajuns pe orbită, face în continuare probleme. În timp ce astronauţii se pregăteau de odihnă, specialiştii Centrului de Control al NASA nu au reuşit să îi golească rezervorul.

Articolul continuă după reclamă

"Am avut probleme din cauza unei posibile blocări, cel mai probabil din cauza acumulării de gheaţă.", explică Judd Frieling, director de zbor.

De la bordul capsulei Orion, comandatul Reid Wiseman a surprins o imagine care taie răsuflarea, cât şi una cu o valoare ştiinţifică uriaşă.

"Imaginea prezintă două aurore, în partea dreaptă sus și în partea stângă jos, precum și lumina zodiacală, care se află în partea dreaptă jos. Este la fel de vizibilă ca și eclipsele de Soare de pe Pământ. E minunat să te gândești că, cu excepția celor patru prieteni ai noștri, toți suntem în această imagine.", spune Lakiesha Hawkins, NASA.

Nava este echipată cu 31 de camere foto.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰