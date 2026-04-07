Moment emoţionant la bordul Orion. Astronauţii au botezat un crater în onoarea soţiei moarte a comandantului

Moment emoţionant la 400.000 km de Pământ. Astronauţii Artemis 2 au botezat un crater lunar în onoarea lui Carroll Taylor Wiseman, soţia decedată a comandantului misiunii, Reid Wiseman.

la 07.04.2026 , 10:40
Astronauţii de pe Artemis 2 au botezat un crater de pe Lună în onoarea soţiei moarte a comandantului misiunii - Profimedia Images

"Există o formaţiune reliefală într-un loc frumos de pe Lună, la graniţa dintre faţa vizibilă şi faţa ascunsă", a anunţat canadianul Jeremy Hansen în timpul transmisiunii, la scurt timp după ce nava lor a depăşit recordul de distanţă faţă de Pământ. "În anumite momente ale tranzitului lunar, o veţi putea vedea de pe Pământ. Este un punct clar pe Lună, am dori să-l numim Carroll", a anunţat el.

Reid Wiseman, astronautul american al NASA care comandă misiunea Artemis II, a izbucnit în lacrimi. La fel şi colegii săi şi toţi s-au îmbrăţişat.

Carroll Taylor Wiseman a decedat în urma unui cancer în 2020, iar Reid Wiseman, fost pilot de vânătoare, îşi creşte singur cele două fiice. Astronauţii au botezat un alt crater "Integrity", care este numele dat de echipaj navei lor.

Potrivit unui purtător de cuvânt al NASA din Houston, cererea Artemis va fi depusă la Uniunea Astronomică Internaţională pentru a oficializa numele celor două cratere.

Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
