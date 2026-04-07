Suntem peste 8 miliarde de oameni aici, pe Pământ. Patru dintre cei care nu sunt, însă, au scris istorie din spaţiu. Astronauţii echipajului Artemis 2 au ajuns în cel mai îndepărtat punct de planetă, la peste 400 de mii de kilometri distanţă. Departe de probleme, de conflicte, de tensiuni, de orice e posibil omenesc.

Fotografie pentru istorie realizată de astronauții echipajului Artemis II. Cum arată partea nevăzută a Lunii - Profimedia

Ochii lor au văzut inclusiv părţi din faţa ascunsă a Lunii, niciodată vizibilă de pe Terra şi ascunsă în umbră în timpul fiecărei misiuni Apollo, atunci cand a orbitat satelitul în urmă cu 50 de ani.

Și au reușit să imortalizeze acest moment într-o imagine publicată de NASA.

Survolul s-a încheiat si îşi continuă drumul spre casă - loc pe care chiar ei mărturisesc că îl vor alege întotdeauna.

