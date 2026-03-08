După ce au fost perfecţionate în Ucraina, SUA trimit sisteme anti-dronă în Orientul Mijlociu – WSJ

Statele Unite furnizează sisteme anti-dronă testate în Ucraina aliaţilor din Orientul Mijlociu pentru a contracara atacurile cu drone Shahed. Conflictul SUA-Israel-Iran evidenţiază cererea internațională tot mai mare pentru tehnologia testată în războiul din Ucraina, capabilă să contracareze atacurile cu drone iraniene, relatează WSJ.

Sistemele anti-dronă Merops, testate pe scară largă în Ucraina, sunt concepute pentru a intercepta dronele și alte amenințări aeriene, bazându-se pe experiența Kievului în apărarea împotriva dronelor de tip Shahed, proiectate de Iran, pe care Rusia le folosește frecvent împotriva Ucrainei încă din 2022, scrie The Wall Street Journal.

Sistemele anti-dronă Merops, din ce în ce mai căutate

Sistemele trimise de SUA, cunoscute sub numele de Merops, sunt platforme anti-dronă compacte, dezvoltate de compania americană Project Eagle. Sistemele sunt trimise din stocurile armatei americane din Europa, împreună cu personal militar american care le va opera și va instrui alte trupe, au declarat oficiali americani. Potrivit acestora, este posibil ca chiar Ucraina să asigure instructajul.

Articolul continuă după reclamă

Un sistem Merops este destul de compact încât să încapă într-o camionetă şi lansează drone interceptoare de mici dimensiuni care detectează, urmăresc și distrug dronele inamice, inclusiv dronele de tip Shahed folosite frecvent de Rusia în războiul din Ucraina, dar și de Iran. Sistemele Merops au fost trimise atât în Polonia, cât şi în România în 2025, în urma incursiunilor dronelor ruseşti în spaţiul aerian al celor două ţări.

Un alt avantaj al sistemelor anti-dronă Merops este costul. În timp ce sistemele de apărare iraniene pot ajunge să coste şi 4 milioane de dolari, fiecare platformă anti-dronă Merops costă aproximativ 10.000 de dolari, iar dacă volumul de producţie creşte, costurile ar putea să scadă până la 7.000 de dolari.

Însă sistemele Merops au şi limitări. Acestea au o rază scurtă de acțiune, iar eficiența lor scade în condiții de vreme nefavorabilă, spun operatorii, deși acest lucru este o problemă mai mică în Orientul Mijlociu decât în Ucraina.

Expertiză ucraineană în Orientul Mijlociu

Interesul pentru expertiza Ucrainei în apărarea împotriva dronelor s-a răspândit în Orientul Mijlociu, mai multe state, inclusiv Qatar, trimițând oficiali și reprezentanți militari pentru a vizita facilități ucrainene și pentru a învăța din inovațiile dezvoltate de Kiev în timpul războiului.

Potrivit WSJ, delegațiile au vizitat fabrici și centre de dezvoltare pentru a observa modul în care inginerii ucraineni perfecționează tacticile și sistemele anti-dronă pe baza experienței reale dobândite pe câmpul de luptă.

Inginerii implicați în proiect spun că experiența de luptă a devenit un avantaj major în contracararea atacurilor masive cu drone. O persoană familiarizată cu programul a declarat că dezvoltatorii "adaptează constant dronele în funcție de ceea ce observă pe câmpul de luptă".

Această evoluție are loc în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce Statele Unite, într-o operațiune comună cu Israelul, au efectuat lovituri asupra mai multor orașe iraniene pe 28 februarie, atacuri în urma cărora ar fi fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, împreună cu alți oficiali de rang înalt.

Teheranul a ripostat ulterior cu atacuri cu rachete și drone care au vizat Israelul și mai multe state din Golf, inclusiv Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰