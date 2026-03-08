Antena Meniu Search
Explozie în fața Ambasadei SUA din Oslo: o intrare, avariată. Poliția spune că nu există legătură cu războiul

Alertă la Oslo după o explozie produsă în fața Ambasadei SUA în cursul nopții. Deflagrația a avariat intrarea în secția consulară a clădirii, însă autoritățile norvegiene spun că nimeni nu a fost rănit. Poliția a securizat zona și a deschis o anchetă pentru a stabili ce a provocat explozia.

de Denisa Gheorghe

la 08.03.2026 , 10:42
Ambasada SUA din Oslo Ambasada SUA din Oslo - Profimedia

Explozia a avut loc în jurul orei 1:00 a.m. (00:00 GMT), a declarat poliția, adăugând că nu are în acest moment informații despre cauza acesteia, scrie Reuters. Potrivit comandantului operațiunilor poliției, Michael Delmer, intervievat de postul public de radiodifuziune NRK, explozia a lovit intrarea în secția consulară a ambasadei.

"Pagubele sunt minore", a declarat comandantul Delmer. "Nu vom comenta natura pagubelor, ce a explodat sau alte detalii similare în afară de faptul că a existat o explozie", a adăugat el, deoarece "ancheta abia începe". O prezență polițienească numeroasă a fost desfășurată în jurul ambasadei.

Ambasadele SUA din Orientul Mijlociu au fost plasate în stare de alertă maximă din cauza operațiunilor militare americane din Iran, iar mai multe au fost ținte ale atacurilor, din riposta Teheranului. Cu toate acestea, poliția nu a dat nicio indicație că incidentul din apropierea ambasadei din Oslo ar fi avut legătură cu războiul din Orientul Mijlociu.

Denisa Gheorghe
