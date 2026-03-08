Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Ştiri externe » Război în Iran, ziua 9. Atacuri în lanț în Golf. Trump îl ironizează pe Starmer: Vine după ce am câștigat deja

Live Text Război în Iran, ziua 9. Atacuri în lanț în Golf. Trump îl ironizează pe Starmer: Vine după ce am câștigat deja

A fost încă o noapte de coşmar în Orientul Mijlociu. Prinse la mijloc între Statele Unite şi Iran, ţările din Golful Persic au devenit din nou ţinta atacurilor. Asta în ciuda scuzelor prezentate de preşedintele iranian statelor vecine atacate de armata sa. În Dubai, o persoană a fost ucisă de resturile unui proiectil. Iar într-un cartier exclusivist, mai multe bucăţi dintr-o dronă interceptată au lovit faţada unui turn celebru, înalt de aproape 90 de etaje.

de Alexandru Badea

la 08.03.2026 07:51
Explozii în Teheran după atacurile lansate de IDF către rafinăriile iraniene de petrol Explozii în Teheran după atacurile lansate de IDF către rafinăriile iraniene de petrol clashreport via social media
Cuprins
Sorteaza dupa:
08.03.2026, 08:53

Iranul susţine că "e pregătit pentru şase luni de război"

Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăposteşte lideri ai Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.

Războiul din Orientul Mijlociu, care a intrat duminică în a noua zi, a adus noi atacuri aeriene în mai multe ţări din Golf, scrie Agerpres.

Iar armata israeliană a anunţat în cursul dimineţii lansarea unui nou val de atacuri care vizează situri militare "în tot Iranul".

"Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens în ritmul actual al operaţiunilor", a declarat Ali Mohammad Naini, purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, la televiziunea de stat.

"În zilele următoare, un nou stil de atac va fi efectuat folosind rachete avansate, mai puţin utilizate, cu rază lungă de acţiune. Inamicul ar trebui să se aştepte la atacuri ţintite mai dureroase şi mai precise", a declarat purtătorul de cuvânt.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
08.03.2026, 08:19

Mesajul tăios al lui Trump pentru Starmer: "Nu avem nevoie de el"

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite nu au nevoie de sprijinul militar al Marii Britanii în regiune.

"Regatul Unit, cândva marele nostru aliat, poate cel mai mare dintre toate, se gândește în sfârșit serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu. Este în regulă, premierule Starmer, nu mai avem nevoie de ele - dar vom ţine minte. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi le-am câștigat deja", a scris Trump.

Declarațiile vin după ce guvernul britanic ar fi refuzat inițial să permită utilizarea bazelor militare din Marea Britanie pentru primele lovituri americane asupra Iranului. Ulterior, Trump a afirmat că premierul britanic "nu a fost de ajutor".

"Nu m-aș fi așteptat niciodată să văd asta. Nu m-aș fi așteptat la asta din partea Marii Britanii", a declarat președintele american pentru publicația The Sun.

Guvernul de la Londra nu a participat până acum la operațiuni militare ofensive și nu a anunțat un angajament în acest sens. Potrivit BBC, un portavion britanic a fost plasat în stare avansată de pregătire, în eventualitatea unei desfășurări în regiune. În același timp, Marea Britanie a permis Statelor Unite să utilizeze bazele sale pentru operațiuni defensive.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
08.03.2026, 07:44

IDF anunță un nou val de atacuri asupra Iranului, după o noapte de bombardamente la rafinăriile din Teheran

Armata israeliană a anunțat că a lansat un nou val de lovituri asupra Iranului, vizând infrastructură din mai multe zone ale țării.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că au "lansat un nou val de atacuri în întreaga Iran", precizând că operațiunile au ca țintă infrastructură strategică.

Anunțul a fost făcut în jurul orei 08:30, ora Teheranului (aproximativ 05:00 GMT), în momentul în care capitala iraniană se trezea după o noapte marcată de bombardamente asupra rafinăriilor de petrol.

Cu aproximativ o jumătate de oră mai devreme, armata israeliană anunțase că sistemele de apărare aeriană erau mobilizate pentru a intercepta rachete lansate din Iran.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
08.03.2026, 07:43

Flăcări pe un bulevard din Teheran după atacurile Israelului asupra depozitelor de petrol

Loviturile lansate peste noapte de Israel au vizat mai multe rafinării și depozite de petrol din Teheran, iar exploziile au trimis coloane uriașe de fum deasupra capitalei iraniene.

Un locuitor a declarat pentru BBC că intensitatea incendiilor era atât de mare încât "era ca și cum noaptea s-ar fi transformat în zi".

Flăcările s-au extins până pe bulevardul Koohsar din apropiere, unde martorii spun că focul a ajuns la locuințe și magazine din zonă.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
08.03.2026, 07:40

Atac israelian în Beirut: patru morți după bombardarea unui hotel. IDF spune că a vizat comandanți iranieni

Armata israeliană anunță că a lovit forțe iraniene din Beirut. Potrivit IDF, atacul a fost unul "ţintit" și i-a vizat pe mai mulți comandanți ai Corpului Liban al Forței Quds, structura responsabilă de operațiunile externe ale Gardienilor Revoluției din Iran, potrivit CNN.

Într-o postare pe Telegram, armata israeliană a transmis că liderii vizați ar fi coordonat activități din Beirut și ar fi fost implicați în planificarea unor atacuri împotriva Israelului și a civililor săi. IDF susține că va continua să "elimine cu precizie comandanții regimului iranian de oriunde operează". Oficialii iranieni nu au comentat până acum lovitura, iar armata israeliană nu a precizat exact locul în care a avut loc atacul.

Cu câteva ore înainte, Israelul anunțase că a lansat "un nou val de lovituri" în Beirut, țintind infrastructura Hezbollah din zona Dahiyeh, bastion al grupării șiite susținute de Iran.

În paralel, autoritățile libaneze au anunțat că un alt atac israelian, asupra unui hotel din centrul Beirutului, s-a soldat cu patru morți și zece răniți. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, clădirea adăpostea persoane strămutate de luptele din sudul țării și din suburbiile sudice ale capitalei.

După explozie, mai mulți oameni au fost văzuți părăsind hotelul de teamă că ar putea urma noi bombardamente.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
08.03.2026, 07:34

Resturi de drone interceptate au avariat clădiri civile în Kuweit

Mai multe clădiri din Kuweit au fost avariate de resturile căzute după interceptarea unor drone, a anunțat armata țării.

"Unele instalații civile au suferit pagube materiale ca urmare a resturilor și schijelor căzute în urma operațiunilor de interceptare", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, citat într-o postare pe platforma X, distribuită de armata Kuweitului.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată un incendiu puternic care a cuprins un turn din Kuweit, scrie BBC.

Forțele aeriene ale țării "continuă să angajeze ținte aeriene ostile", a mai spus purtătorul de cuvânt, în timp ce armata le-a cerut cetățenilor și rezidenților să "respecte instrucțiunile de siguranță și securitate".

Facebook Instagram Whatsapp Copy
08.03.2026, 07:24

Războiul din Iran intră în cea de-a doua săptămână. Atacuri în lanţ în Golful Persic

După ce aeroportul din Dubai a fost atacat cu drone şi rachete, peste noapte, a venit rândul luxosului Dubai Marina. Cartierul exclusivist a fost cuprins de haos şi panică. Ţinta a fost celebrul turn Marina 23 - înalt de 88 de etaje, unde stau oameni de afaceri şi investitori străini. Un fragment de la o dronă interceptată a lovit faţada clădirii, iar imediat a fost învăluită în fum. Zgârie-norul a fost parţial evacuat, iar din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Într-un incident separat, tot în Dubai, un şofer de origine asiatică a murit, după ce maşina în care se afla a fost lovită de resturi provenite de la un alt proiectil interceptat.

Peste noapte, haosul a cuprins şi alte state din Golf, în ciuda faptului că preşedintele iranian le ceruse scuze ţărilor vecine atacate de armata sa. În Kuweit, dronele iraniene au ţintit depozitele de combustibil de lângă Aeroportul Internaţional şi inclusiv o clădire înaltă din capitala ţării a fost cuprinsă de flăcări.

Şi Arabia Saudită a interceptat încă de la primele ore ale dimineţii cel puţin 21 drone. Armata iraniană ar fi lovit şi o bază militară americană din Bahrain.

Riposta a venit imediat. Statele Unite şi Israelul au bombardat masiv Iranul şi au lovit pentru prima dată mai multe depozite de petrol şi rafinării. Coloane uriaşe de flăcări s-au ridicat deasupra Teheranului, iar în timpul atacurilor, o ambulanţă a fost complet distrusă după ce a fost lovită de o dronă. Premierul Benjamin Netanyahu anticipase atacurile.

"Avem multe surprize pentru a destabiliza regimul şi a facilita schimbarea. Momentul adevărului se apropie. Nu căutăm să divizăm Iranul. Căutăm să eliberăm Iranul şi să trăim în pace cu el", a transmis Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Nici Donald Trump nu mai e dispus să facă vreun pas înapoi.

"Nu vrem să ajungem la o înţelegere. Ei ar dori să ajungă la o înţelegere. Noi nu vrem să ajungem la o înţelegere", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă va trimite al treilea portavion în regiune, iar Marea Britanie a anunţat că este gata să trimită şi ea unul. Președintele Donald Trump îl acuză pe Sir Keir Starmer că vrea "să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja".

"Nu avem nevoie de ei, nu este momentul potrivit. Ar fi fost frumos să-i fi avut acum două săptămâni", a mai subliniat liderul de la Casa Albă.

Turcia a avertizat şi ea Iranul după ce NATO a interceptat o rachetă lansată spre teritoriul ţării.

"Le-am spus (iranienilor - n.r) că, dacă aceasta a fost o rachetă care şi-a pierdut direcţia, este altceva. Dar dacă acest lucru se repetă… Sfatul nostru pentru voi este să aveţi grijă. Nimeni din Iran nu ar trebui să pornească într-o asemenea aventură", a precizat Hakan Fidan, ministrul turc de Externe.

Şi Libanul a fost atacat. În urma altui bombardament israelian asupra unui hotel din capitala ţării, cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte 10 rănite.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

donald trump iran razboi sanctiuni keir starmer orientul mijlociu golful persic
Înapoi la Homepage
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Comentarii