Războiul din Iran intră în cea de-a doua săptămână. Atacuri în lanţ în Golful Persic

După ce aeroportul din Dubai a fost atacat cu drone şi rachete, peste noapte, a venit rândul luxosului Dubai Marina. Cartierul exclusivist a fost cuprins de haos şi panică. Ţinta a fost celebrul turn Marina 23 - înalt de 88 de etaje, unde stau oameni de afaceri şi investitori străini. Un fragment de la o dronă interceptată a lovit faţada clădirii, iar imediat a fost învăluită în fum. Zgârie-norul a fost parţial evacuat, iar din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Într-un incident separat, tot în Dubai, un şofer de origine asiatică a murit, după ce maşina în care se afla a fost lovită de resturi provenite de la un alt proiectil interceptat.

Peste noapte, haosul a cuprins şi alte state din Golf, în ciuda faptului că preşedintele iranian le ceruse scuze ţărilor vecine atacate de armata sa. În Kuweit, dronele iraniene au ţintit depozitele de combustibil de lângă Aeroportul Internaţional şi inclusiv o clădire înaltă din capitala ţării a fost cuprinsă de flăcări.

Şi Arabia Saudită a interceptat încă de la primele ore ale dimineţii cel puţin 21 drone. Armata iraniană ar fi lovit şi o bază militară americană din Bahrain.

Riposta a venit imediat. Statele Unite şi Israelul au bombardat masiv Iranul şi au lovit pentru prima dată mai multe depozite de petrol şi rafinării. Coloane uriaşe de flăcări s-au ridicat deasupra Teheranului, iar în timpul atacurilor, o ambulanţă a fost complet distrusă după ce a fost lovită de o dronă. Premierul Benjamin Netanyahu anticipase atacurile.

"Avem multe surprize pentru a destabiliza regimul şi a facilita schimbarea. Momentul adevărului se apropie. Nu căutăm să divizăm Iranul. Căutăm să eliberăm Iranul şi să trăim în pace cu el", a transmis Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Nici Donald Trump nu mai e dispus să facă vreun pas înapoi.

"Nu vrem să ajungem la o înţelegere. Ei ar dori să ajungă la o înţelegere. Noi nu vrem să ajungem la o înţelegere", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Liderul de la Casa Albă va trimite al treilea portavion în regiune, iar Marea Britanie a anunţat că este gata să trimită şi ea unul. Președintele Donald Trump îl acuză pe Sir Keir Starmer că vrea "să se alăture războaielor după ce noi le-am câștigat deja".

"Nu avem nevoie de ei, nu este momentul potrivit. Ar fi fost frumos să-i fi avut acum două săptămâni", a mai subliniat liderul de la Casa Albă.

Turcia a avertizat şi ea Iranul după ce NATO a interceptat o rachetă lansată spre teritoriul ţării.

"Le-am spus (iranienilor - n.r) că, dacă aceasta a fost o rachetă care şi-a pierdut direcţia, este altceva. Dar dacă acest lucru se repetă… Sfatul nostru pentru voi este să aveţi grijă. Nimeni din Iran nu ar trebui să pornească într-o asemenea aventură", a precizat Hakan Fidan, ministrul turc de Externe.

Şi Libanul a fost atacat. În urma altui bombardament israelian asupra unui hotel din capitala ţării, cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte 10 rănite.