Trei luni! Atât mai au de aşteptat americanii să ne privească de sus, din taxiurile lor zburătoare. În timp ce noi ne vom înghesui în trafic, la ei, călătoria cu aeronavele complet electrice nu va costa mai mult decât plătesc acum pe un taxi scump. Europenii fac şi ei progrese, dar în timp ce americanii investesc în variante de transport pentru câte patru pasageri o dată, principala preocupare a italienilor e să îi ducă pe medici mai repede la intervenţii de urgenţă.

La vară, taxiurile aeriene vor împânzi cerul de deasupra mai multor state americane, din New York şi până în Arizona. Zilele trecute s-au făcut zboruri-test chiar deasupra metropolei San Francisco, arhi-cunoscută pentru supraaglomerare. "Este aici şi se întâmplă chiar acum. Asta trebuie să fie remarcabil şi incitant. Zbor chiar aici în San Francisco, deasupra Golden Gate-ului. Este o zi importantă pentru companie şi o mare realizare pentru mine", a declarat Joeben Bevirt, fondator Joby Aviation.

Aeronavele complet electrice vor putea circula aproape pe oriunde pentru că decolarea și aterizarea se fac pe verticală. Călătoriile care durează acum o oră cu maşina ar putea dura cel mult 10 minute. În paralel, compania producătoare va sprijini livrările de mărfuri dar şi intervenţiile medicale. "Este un avion care va fi operat de un singur pilot. Şi poate transporta până la 4 pasageri. Va fi o experienţă interesantă", a declarat Didier Papadopoulos, preşedinte Joby Aviation. Nici europenii nu se lasă mai prejos.

"O dronă care să transporte un medic nu mai este o fantezie, este o realitate în acest moment. Suntem în faza de certificare a vehiculelor electrice zburătoare. În prima fază vor avea pilot la bord dar în viitor zborul va fi complet autonom", a declarat Calogero Giamusso, director de operaţiuni UrbanV. Italienii anunţă că au obţinut deja autorizarea serviciilor de zbor peste toate marile oraşe din peninsulă.

