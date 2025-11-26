Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri dimineață la spitalul Santa Lucia din Cartagena, în sud-estul Spaniei. Flăcările s-au extins rapid pe fațada clădirii din cauza vântului puternic, iar pompierii au intervenit pentru a limita pagubele. Pacienţii au fost evacuaţi cu jautorul cadrelor medicale.

Incendiu de proporţii la un spital din Cartagena, în Spania. Pacienții au fost evacuați de urgență - Profimedia / X

Un incendiu izbucnit în jurul orei șapte și jumătate în dimineața zilei de miercuri, la spitalul Santa Lucía din Cartagena, potrivit serviciilor de urgenţă locale, care au trebuit să evacueze o parte din personal şi pacienţi. Nu sunt semnalaţi răniţi în urma acestuia, relatează AFP.

Spital din Spania, cuprins de flăcări

Imaginile arată focul propagându-se în principal pe faţada uneia dintre clădirile spitalului, provocând un nor gros de fum.

"Pompierii au reuşit să limiteze dimensiunile incendiului declanşat în jurul orei locale 07:15 (06:15 GMT) la spitalul Santa Lucia din Cartagena", au afirmat serviciile de urgenţă municipale pe reţeaua de socializare X, fără a menţiona în acest moment eventuale victime.

"Personalul unităţii medicale a evacuat pacienţii din acest bloc şi din zonele învecinate în spaţii mai sigure", a declarat aceeaşi sursă.

Conform unui comunicat al primăriei din Cartagena, un oraş-portuar cu peste 200.000 de locuitori, incendiul s-a declanşat din "afara" spitalului, înainte ca flăcările să fi fost extinse de rafalele puternice de vânt, într-una din clădirile spitalului, afectând cel puţin doua dintre etajele acesteia.

Pompierii au reuşit să împiedice extinderea flăcărilor "în 20-25 minute după sosire" şi încă făceau eforturi pentru stingerea focului în cursul dimineţii.

