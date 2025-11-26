Incendiu de proporţii la un spital din Cartagena, în Spania. Pacienții au fost evacuați de urgență
Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri dimineață la spitalul Santa Lucia din Cartagena, în sud-estul Spaniei. Flăcările s-au extins rapid pe fațada clădirii din cauza vântului puternic, iar pompierii au intervenit pentru a limita pagubele. Pacienţii au fost evacuaţi cu jautorul cadrelor medicale.
Un incendiu izbucnit în jurul orei șapte și jumătate în dimineața zilei de miercuri, la spitalul Santa Lucía din Cartagena, potrivit serviciilor de urgenţă locale, care au trebuit să evacueze o parte din personal şi pacienţi. Nu sunt semnalaţi răniţi în urma acestuia, relatează AFP.
Spital din Spania, cuprins de flăcări
Imaginile arată focul propagându-se în principal pe faţada uneia dintre clădirile spitalului, provocând un nor gros de fum.
"Pompierii au reuşit să limiteze dimensiunile incendiului declanşat în jurul orei locale 07:15 (06:15 GMT) la spitalul Santa Lucia din Cartagena", au afirmat serviciile de urgenţă municipale pe reţeaua de socializare X, fără a menţiona în acest moment eventuale victime.
"Personalul unităţii medicale a evacuat pacienţii din acest bloc şi din zonele învecinate în spaţii mai sigure", a declarat aceeaşi sursă.
Conform unui comunicat al primăriei din Cartagena, un oraş-portuar cu peste 200.000 de locuitori, incendiul s-a declanşat din "afara" spitalului, înainte ca flăcările să fi fost extinse de rafalele puternice de vânt, într-una din clădirile spitalului, afectând cel puţin doua dintre etajele acesteia.
Pompierii au reuşit să împiedice extinderea flăcărilor "în 20-25 minute după sosire" şi încă făceau eforturi pentru stingerea focului în cursul dimineţii.
