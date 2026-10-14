Incendiu la o instalație Starlink din Bulgaria, după incidentul similar în Polonia, unde e suspectată Rusia

Un incendiu a avut loc la o instalaţie a serviciului de internet prin satelit Starlink din Bulgaria, confirmă în parlament Premierul bulgar Rumen Radev, potrivit Agerpres.

Incendiul fusese deja făcut public de către alianţa de opoziţie pro-occidentală Bulgaria Democratică (DB). Anterior, un deputat al opoziţiei indicase că au fost incendiate antene de telecomunicaţii legate de reţeaua satelitară Starlink, potrivit AFP.

"Ancheta este extrem de intensă. Lucrăm cu serviciile partenere pentru a duce la bun sfârşit această operaţiune", a declarat miercuri Radev, asigurând că situaţia este "sub control".

Circumstanţele incidentului nu au fost detaliate

Radev nu a detaliat circumstanţele exacte ale incidentului, invocând riscul de a compromite ancheta.

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La rândul său parchetul a confirmat pentru AFP că o anchetă este în curs, fără ca vreo persoană să fi fost pusă oficial sub acuzare în acest stadiu.

Ministrul bulgar de interne, Ivan Demerdjiev, a anunţat întărirea măsurilor de securitate în jurul unor instalaţii similare.

Deputatul Ivailo Mircev anunţase luni, pe Facebook, un "sabotaj" efectuat de doi bărbaţi mascaţi la o "instalaţie secretă de lângă Sofia", unde "11 (din cele 17) antene de comunicaţii cu Starlink au fost incendiate deliberat".

Reţeaua de sateliţi reprezintă o componentă strategică importantă a apărării Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Antenele asigurau conexiunea principală cu SpaceX şi au fost utilizate în războiul din Ucraina, a declarat DB.

Îngrijorările cresc în Uniunea Europeană

Partidele de opoziţie pro-occidentale au declarat că suspectează Rusia de implicare în atac. În faţa potenţialelor atacuri hibride, îngrijorările cresc în Uniunea Europeană.

Pe 23 septembrie izbucnise un incendiu la un terminal Starlink, situat la sud de Varşovia. Guvernul polonez suspectează, de asemenea, că serviciile de informaţii ruse ar fi fost în spatele acestuia. Postul de radio privat polonez RMF FM a relatat marţi despre arestarea de către poliţia germană a patru persoane în cadrul unei anchete privind staţia Starlink incendiată în Polonia.

Bulgaria, stat membru al UE şi situat pe flancul estic al NATO, este condusă de un guvern care încearcă să concilieze angajamentul său euro-atlantic cu o abordare mai conciliantă faţă de Moscova.

Bulgaria se află sub presiune de la începutul unei serii de lovituri, săptămâna trecută, asupra unor nave în apropierea coastelor sale din Marea Neagră, în spatele cărora a indicat oficial marţi că s-ar afla Rusia.

Terminalele Starlink permit obţinerea unei conexiuni la internet de mare viteză chiar şi în zone izolate.

Elon Musk, proprietarul lor, s-a arătat în repetate rânduri foarte critic faţă de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, deşi a permis Kievului să utilizeze această tehnologie.

Un consilier al lui Zelenski a spus că Starlink şi-a restrâns operaţiunile în noaptea de marţi spre miercuri.