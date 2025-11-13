O clădire din Franţa a fost distrusă de flăcări după ce o filmare ilegală a luat o întorsătură neaşteptată. Între poliţişti şi anturajul unui artist a izbucnit un conflict violent, iar mai multe apartamente au fost incendiate. Aproape 40 de oameni au rămas pe drumuri în prag de iarnă.

Nebunia a izbucnit în faţa unui bloc din apropierea oraşului Lyon. 20 de tineri filmau un clip pentru un rapper local, cunoscut pentru că promovează violenţa împotriva forţelor de ordine şi armele de foc.

Erau îmbrăcaţi în alb din cap până în picioare şi aveau nişte săbii în mâini. Alţii filmau, potrivit TF1 INFO.

Clip muzical transformat în haos: polițiști atacați cu petarde în Lyon

Articolul continuă după reclamă

Alertaţi de vecini şi focurile de artificii, poliţiştii au sosit să pună capăt evenimentului, dar au fost atacaţi cu petarde puternice, folosite doar de pirotehnişti. Oamenii legii au răspuns cu gaze lacrimogene pentru a dispera mulţimea, iar apoi s-au refugiat într-o scară de bloc.

Artificille lansate împotriva poliţiştilor au incendiat un apartament, iar flăcările au cuprins apoi întregul bloc. 70 de pompieri au lucrat mai multe ore ca să stingă focul.

Un bloc a luat foc, 39 de oameni au rămas fără locuințe

Cartierul a devenit unul periculos. Tot mai des au loc înfruntări între tineri şi poliţie.

Rapperul de 18 ani şi trei dintre prietenii lui au fost arestaţi după o razie de amploare. În urma incidentului, 39 de oameni au rămas pe drumuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰