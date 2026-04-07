Atac armat lângă consulatul israelian din Istanbul: Cei trei atacatori au fost "neutralizaţi"

Atac armat lângă consulatul israelian din Istanbul: trei bărbați au deschis focul asupra polițiștilor. Autoritățile confirmă că cei trei atacatori au fost "neutralizați".

Atacul a vizat ofiţeri de poliţie turci desfăşuraţi în zonă, scrie Anadolu. Trei teroriști au fost neutralizați după un schimb de focuri cu poliția în fața Pieței Yapi Kredi de pe strada Buyukdere din districtul Beșiktaș din Istanbul, în timp ce doi ofițeri au fost răniți ușor, a declarat marți ministrul de interne turc, Mustafa Ciftci,

Ciftci a declarat că suspecţii, care s-au implicat într-un schimb de focuri cu agenţii de poliţie aflaţi în misiune în zonă, au fost identificaţi. El a adăugat că aceştia au sosit la Istanbul din Izmit cu o maşină închiriată, menţionând că "unul avea legături cu un grup care exploatează religia", în timp ce altul - unul dintre cei doi fraţi din rândul atacatorilor - avea un dosar legat de droguri.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a descris incidentul drept un "act provocator". Iar ministrul Justiţiei, Akin Gurlek, a declarat că a fost lansată o anchetă cu privire la atac. Se depun eforturi pentru a clarifica pe deplin circumstanţele incidentului, a adăugat el.

Directorul de comunicare turc Burhanettin Duran a declarat, de asemenea, pe platforma X că intervenţia rapidă şi decisivă a forţelor de securitate "a prevenit o ameninţare potenţial mai mare". Duran a adăugat că atacul nu va slăbi hotărârea Ankarei de a-şi atinge obiectivele pentru o "Turcie fără teroare" şi o "regiune fără teroare", subliniind că statul îşi va continua lupta împotriva ameninţărilor şi provocărilor cu hotărâre.

La rândul său, Ministerul de Externe al Israelului a declarat că nu se va lăsa intimidat de teroare. "Condamnăm cu fermitate atacul terorist asupra consulatului israelian din Istanbul... Teroarea nu ne va intimida", a postat Ministerul de Externe israelian pe X, mulţumind autorităţilor turce pentru "reacţia lor rapidă".

