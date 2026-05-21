România ar putea deveni un pilon logistic crucial pentru NATO. Turcia propune construcția unei conducte militare de combustibil, care să lege teritoriul său de țara noastră, tranzitând Bulgaria. Proiectul este gândit ca o alternativă strategică în cazul blocării strâmtorii Ormuz și promite să securizeze rapid flancul estic al Alianței. Decizia finală privind finanțarea conductei exclusive - în valoare de 1,2 miliarde de euro - va fi luată în iulie, la summitul NATO de la Ankara.

Turcia a propus construirea unei conducte militare de combustibil, în valoare de 1,2 miliarde de dolari, care să treacă prin Bulgaria şi să ajungă în România, pentru a asigura nevoile energetice ale flancului estic al NATO, o decizie fiind aşteptată la summitul din iulie de la Ankara, a relatat Bloomberg.

Ankara propune noua legătură în cadrul eforturilor mai ample ale NATO de extindere a reţelei sale de conducte militare. Conducta ar urma să fie destinată exclusiv uzului militar şi nu ar fi disponibilă pentru transport civil.

Războiul din Ucraina şi închiderea Strâmtorii Ormuz pun presiune pe NATO

Raportul consultat de Bloomberg arată că invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina şi perturbările aprovizionării cu energie provocate de închiderea Strâmtorii Ormuz, în urma atacurilor americane şi israeliene asupra Iranului, au determinat NATO să îşi consolideze modelul de aprovizionare cu combustibil, subliniind nevoia unui lanţ de aprovizionare rezilient şi eficient din punct de vedere al costurilor pentru membrii estici ai alianţei.

Conducta propusă ar completa eforturile paralele ale Poloniei şi României de a extinde mai spre est reţeaua subterană de conducte de combustibil a NATO, construită în perioada Războiului Rece şi cunoscută drept NATO Pipeline System (NPS).

NPS ajunge în prezent doar până în Germania

Acest sistem, construit iniţial pentru aprovizionarea forţelor aliate în timp de război, ajunge în prezent doar până în Germania, lăsând un gol semnificativ în infrastructura terestră de aprovizionare cu combustibil a NATO pentru statele de pe flancul estic.

NPS este format din 10 sisteme distincte de stocare şi distribuţie pentru combustibili şi lubrifianţi. În total, are o lungime de aproximativ 10.000 de kilometri, traversează 12 ţări NATO şi are o capacitate de stocare de 4,1 milioane de metri cubi.

NPS conectează depozite de stocare, baze aeriene militare, aeroporturi civile, staţii de pompare, staţii de încărcare pentru transport rutier şi feroviar, rafinării şi puncte de intrare/descărcare. NPS este alcătuit din opt sisteme naţionale de conducte şi două sisteme multinaţionale.

Pe lângă sistemele naţionale şi multinaţionale, există şi sisteme de combustibil în Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Spania.

Turcia se pregăteşte să găzduiască summitul NATO la Ankara, pe 7-8 iulie, iar sursele au indicat că propunerea privind conducta ar putea fi decisă înaintea summitului sau în timpul acestuia.

Alexandra Paraschiv

