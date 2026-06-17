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Influenceriță celebră, arestată pe aeroport după ce şi-a încheiat vacanţa. Ce postase pe Instagram

Influenceriță celebră, arestată pe aeroport după ce şi-a încheiat vacanţa. Ce postase pe Instagram - Influenceriță celebră, arestată pe aeroport după ce şi-a încheiat vacanţa. Ce postase pe Instagram - Captură Instagram
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.06.2026, 17:07 | Modificat la 17.06.2026, 17:09

O creatoare de conținut a fost reținută pe aeroportul din Marrakech după ce a publicat un videoclip în care critica traficul și comportamentul polițiștilor rutieri din Maroc.

Influencerița a fost arestată pe aeroportul din Marrakech pe 13 iunie, chiar înainte să urce în avionul spre Franța. Motivul: un videoclip viral în care critica traficul haotic și comportamentul polițiștilor rutieri din Maroc, scrie Express, citat de Mediafax.

A fost arestată preventiv chiar înainte de îmbarcare

Yass Naubelle era în vacanță la Marrakech când a filmat și distribuit online clipul incriminat. Videoclipul a fost șters între timp, dar nu înainte să genereze sute de comentarii și să declanșeze o alertă națională. În clip, Naubelle descria drumurile locale ca fiind periculoase și critica comportamentul șoferilor. Ar fi spus că a văzut mopediști fără cască, cu copii la bord, care virau brusc. A comparat situația cu cea din Algeria, spunând că în Maroc lucrurile i s-au părut mai grave. A mai acuzat unii polițiști rutieri că opreau femei fără motiv pentru a le cere bani.

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Autoritățile au stabilit că videoclipul conținea declarații defăimătoare la adresa cetățenilor marocani și constituia o insultă la adresa forțelor de securitate. A fost emis un mandat național, iar Naubelle a fost arestată preventiv chiar înainte de îmbarcare. Anchetatorii au declarat că este reținută pentru publicarea de conținut digital considerat jignitor și pentru subminarea unei instituții publice.

Redactia Observator
Redactia Observator
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