Depunerile de calcar din fierbătoare și cafetiere nu necesită întotdeauna soluții speciale sau ore întregi de curățare. O pudră albă, folosită frecvent în bucătărie, se dovedește un aliat eficient împotriva acestor reziduuri minerale. Acidul citric, un ingredient cunoscut pentru gustul acrișor, dar care are și proprietăți excelente de detartrare. Folosit corect, acesta ajută la dizolvarea calcarului, fără mirosul persistent al oțetului și fără frecare intensă.

Ingredientul banal care elimină calcarul din fierbător şi cafetieră, fără să fie nevoie să freci - Sursa: Profimedia

Cunoscut pentru gustul acrișor pe care îl dă lămâilor, acidul citric este folosit și ca soluție de curățare datorită capacității sale de a dizolva depunerile minerale. În plus, spre deosebire de oțet, nu lasă în urmă un miros persistent care să afecteze gustul următoarei cafele sau al ceaiului, scrie The Cool List.

Apa de la robinet conține minerale, în special calciu și magneziu. Atunci când apa este încălzită în mod repetat, o parte dintre aceste minerale se depune pe pereții și pe fundul aparatului, formând stratul albicios pe care îl recunoaștem drept calcar.

În timp, depunerile devin mai consistente și mai dificil de îndepărtat. Fierbătorul poate avea nevoie de mai mult timp pentru a încălzi apa, iar particulele de calcar se pot desprinde și pot ajunge în ceașcă. Fenomenul este mai frecvent în zonele în care apa este dură.

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De ce acidul citric poate fi mai eficient decât oțetul

Oțetul este o soluție cunoscută pentru îndepărtarea calcarului, însă are două dezavantaje: mirosul puternic și faptul că, în cazul depunerilor consistente, poate fi nevoie de mai multe operațiuni de curățare.

Bicarbonatul de sodiu nu este o alternativă potrivită pentru această problemă, deoarece nu are caracterul acid necesar dizolvării depunerilor de calcar.

Acidul citric acționează asupra mineralelor acumulate și ajută la desprinderea lor de pe suprafețe. Este o soluție folosită inclusiv de producătorul Fellow pentru întreținerea fierbătoarelor sale electrice și are avantajul că nu lasă mirosul specific oțetului.

Cum cureți fierbătorul cu două linguri de acid citric

Metoda recomandată de Fellow pentru propriile fierbătoare este simplă și nu presupune frecare intensă.

Toarnă aproximativ 500 ml de apă în fierbător, apoi adaugă două linguri de acid citric. Ai grijă ca nivelul apei să nu depășească limita maximă indicată de producător.

Pornește aparatul și lasă apa să ajungă la punctul de fierbere. Oprește fierbătorul și lasă soluția să acționeze cel puțin 30 de minute. În acest interval, acidul citric va contribui la dizolvarea depunerilor minerale.

După ce soluția s-a răcit, golește fierbătorul și clătește-l bine cu apă curată. Dacă au mai rămas mici urme de calcar, acestea pot fi îndepărtate cu un burete moale. La final, fierbe o cantitate de apă proaspătă și arunc-o înainte de a folosi din nou aparatul.

Acidul citric poate fi utilizat și pentru îndepărtarea depunerilor de calcar din aparatele de cafea, însă aici este important să respecți instrucțiunile producătorului. Nu toate cafetierele au același sistem de curățare, iar unele necesită soluții sau programe speciale de detartrare.

În cazul aparatelor compatibile cu acidul citric, acesta poate ajuta la dizolvarea depunerilor acumulate în timp. Respectă întotdeauna concentrația recomandată în manual și folosește programul de curățare indicat.

Frecvența curățării depinde în principal de duritatea apei și de cât de des folosești aparatul. Pentru apa dură, Fellow recomandă detartrarea aproximativ o dată pe lună. Dacă apa este mai puțin dură, o curățare la fiecare două-trei luni poate fi suficientă.

Un strat albicios care persistă pe fundul fierbătorului, depunerile vizibile sau timpul mai lung necesar pentru fierbere sunt semne că aparatul are nevoie de întreținere.

Deși acidul citric este o soluție eficientă pentru îndepărtarea calcarului, cantitatea de două linguri nu este universal valabilă pentru toate aparatele. Producătorii pot recomanda concentrații diferite, în funcție de model și de materialele din care este construit dispozitivul.