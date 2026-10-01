The Telegraph: Copilotul omanez ar fi vrut să repete atacurile 9/11 în Israel. Ţinta, o clădire din Tel Aviv

Un pasager aflat la bordul avionului flydubai deturnat spre Arabia Saudită a povestit cum l-a scos din cockpit pe copilotul suspectat că încerca să prăbușească aeronava, apoi a preluat pentru scurt timp comenzile și a încercat să stabilizeze avionul. Oficialii israelieni citați de The Telegraph investighează inclusiv ipoteza unui atac inspirat de atentatele din 11 Septembrie, însă identitatea, intențiile și motivul copilotului nu au fost încă stabilite.

Pasagerii zborului FlyDubai pozează cu eroul care l-a imobilizat pe copilotul atacator - Profimedia

Bărbatul care a intervenit, identificat drept Yaniv Hayun, a revenit ulterior în Israel cu tricoul încă pătat de sânge. La sosire, acesta a fost îmbrățișat de premierul Benjamin Netanyahu, relatează The Telegraph.

Incidentul s-a produs miercuri, la bordul unui avion flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv. Aeronava a intrat în picaj după ce copilotul l-ar fi înjunghiat pe comandant și ar fi încercat să preia controlul avionului.

"L-am prins și l-am scos din cockpit"

Hayun a povestit momentul în care a intrat în cabina de pilotaj și a intervenit.

Articolul continuă după reclamă

"Când am intrat, l-am văzut pe terorist la comenzi, între cele două scaune. Nu era niciun pilot pe scaune", a spus el.

"L-am prins, l-am imobilizat și, înainte de toate, l-am scos afară."

Pasagerul le-a cerut apoi celorlalți oameni din avion să îl țină pe copilot, după care s-a întors în cockpit și a încercat să redreseze aeronava.

"M-am întors imediat, am prins comenzile și am început să trag de ele", a povestit Yaniv Hayun.

Ulterior, un alt pilot aflat la bord a preluat controlul și a dus avionul la sol.

Israelul investighează ipoteza unui atac de tip 11 Septembrie

Surse israeliene din domeniul securității au declarat pentru The Telegraph că una dintre ipotezele luate în calcul este că atacatorul ar fi intenționat să prăbușească avionul într-un oraș israelian.

Trei surse diferite au indicat că scenariul unui atac inspirat de atentatele din 11 Septembrie reprezintă una dintre principalele piste ale anchetei.

Oficialii nu știu care ar fi fost ținta, însă mai multe surse au indicat posibilitatea unei clădiri înalte din Tel Aviv.

Benjamin Netanyahu a anunțat că suspectul a fost arestat și este interogat. Identitatea acestuia, intențiile și motivul său nu au fost confirmate.

Copilotul ar fi cetățean din Oman. Israelul investighează cum a primit acesta permisiunea de a opera un zbor către Tel Aviv, în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice, iar autoritățile israeliene aplică verificări stricte echipajelor străine care intră în spațiul său aerian.

Pilotul rănit a reușit să deschidă ușa cockpitului

Comandantul avionului, Smit Machchhar, din India, a fost și el descris drept un erou după incident.

Potrivit informațiilor citate de The Telegraph, acesta ar fi fost înjunghiat de copilot în cabina de pilotaj, dar, în timpul confruntării, a reușit să deschidă ușa cockpitului.

Gestul său le-a permis pasagerilor să intervină.

Ulterior, cei doi piloți au fost fotografiați plini de sânge pe podeaua din afara cabinei, înconjurați de pasageri.

Un prieten al lui Machchhar a declarat miercuri seară pentru The Telegraph că pilotul era "stabil și ieșise din operație".

Incidentul s-a produs cu aproximativ o săptămână înainte de împlinirea a trei ani de la atacurile din 7 octombrie și într-un moment de alertă ridicată în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran.

The Telegraph notează că incidentul ar putea complica relațiile sensibile dintre statele din Golf și Israel, care s-au apropiat în ultimii ani.

Avionul a pierdut peste 4.500 de metri în doar 37 de secunde

Potrivit datelor publice de monitorizare a zborurilor, problemele au început la aproximativ două ore și jumătate după plecarea aeronavei din Dubai.

Avionul a transmis o alertă de urgență, apoi a început să coboare brusc și a efectuat un cerc neregulat în apropierea graniței cu Iordania. Aproximativ o oră mai târziu, aeronava a aterizat la Tabuk, în Arabia Saudită.

La un moment dat, avionul a intrat în picaj și a pierdut aproximativ 15.000 de picioare, adică aproape 4.570 de metri, în doar 37 de secunde.

La scurt timp, aeronava a transmis și o alertă pentru "interferență ilegală", cod folosit de obicei în cazurile de deturnare. Israelul a ridicat atunci avioane de luptă.

Potrivit relatărilor citate de The Telegraph, copilotul l-ar fi înjunghiat în repetate rânduri pe comandant cu un briceag.

Imaginile surprinse după incident îi arată pe cei doi piloți acoperiți de sânge, iar unul dintre ei pare inconștient. În fotografiile realizate în interiorul avionului apar și pasageri cu hainele pătate de sânge.

Într-o înregistrare video, mai mulți oameni îi spun unuia dintre cei care au intervenit: "Ai salvat avionul".

Netanyahu: "Văd un leu, văd un mare erou"

Benjamin Netanyahu s-a întâlnit miercuri seară cu Yaniv Hayun.

"Văd un leu, văd un mare erou", i-a spus premierul israelian, după ce l-a îmbrățișat.

După ce Hayun a preluat pentru scurt timp comenzile, alți doi piloți de rezervă aflați la bord au preluat controlul aeronavei, potrivit relatărilor citate de The Telegraph.

A existat și informația că unul dintre ei ar fi britanic, însă acest lucru nu a fost confirmat.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Tabuk la ora locală 8:44. După aterizare, cârma de direcție părea să fie deteriorată, posibil în urma picajului abrupt.

"Eram convinși că acesta este sfârșitul"

Pasagerii au povestit că și-au dat seama că se întâmplă ceva grav în momentul în care avionul a început să piardă brusc altitudine și în cabină s-au auzit țipete.

"Eram convinși că acesta este sfârșitul", a declarat un pasager pentru presa israeliană.

Yasmin Abukasis, a cărei fiică, Miryam, se afla la bord pentru a participa la o ceremonie dedicată fratelui său, ucis în atacul Hamas din 7 octombrie, a vorbit cu aceasta la telefon după aterizare.

"Mi-a spus că un pilot a încercat să-l omoare pe celălalt cu un cuțit. Au auzit strigăte: "Ajutor, ajutor!", iar o femeie cu trei copii s-a dus la cockpit și a văzut foarte mult sânge", a povestit Yasmin Abukasis, în timp ce își aștepta fiica pe aeroportul Ben Gurion.

Ministrul israelian al Apărării vorbește despre o "tentativă de atac jihadist"

Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a descris incidentul drept o "tentativă de atac jihadist".

El a spus că atacul a fost oprit doar "datorită eroismului mai multor pasageri israelieni care au pătruns în cockpit, l-au imobilizat pe terorist și au reușit să redea controlul avionului unui alt echipaj aflat la bord".

"Potrivit informațiilor preliminare pe care le avem, teroristul avea o singură intenție: să prăbușească avionul cu toți pasagerii la bord", a declarat Katz.

Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al Securității Naționale, a susținut că incidentul arată că Israelul trebuie să își continue eforturile militare.

"Slavă Domnului și pasagerilor eroici, dar doctrina de securitate a Israelului trebuie dusă la următorul nivel. Nu trebuie să ne oprim și trebuie să continuăm până la obținerea victoriei totale în Iran, Liban, Gaza și Iudeea și Samaria", a declarat Ben-Gvir.

Acesta a mai spus că "ideea naivă că dușmanii noștri prețuiesc viața și că ar trebui să avem milă de ei a primit încă o confirmare în această dimineață, sub forma unui terorist care plănuia să prăbușească un avion și să îi ucidă pe cei 180 de israelieni aflați la bord".

Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat, la rândul său: "Cel care a încercat să prăbușească un avion și să ucidă 180 de israelieni trebuie să plătească de parcă i-ar fi ucis pe fiecare dintre ei, la fel ca orice stat sau organizație teroristă care l-a trimis".

Flydubai, companie deținută de guvernul din Dubai, operează zboruri către destinații din Iran, Irak, Afganistan, Siria și Rusia, precum și către numeroase aeroporturi europene.

Compania aeriană a transmis că motivul atacului este în continuare investigat și a cerut evitarea "speculațiilor premature".