Președintele Donald Trump a declarat vineri, în timpul unor declarații din Florida, că Statele Unite vor prelua Cuba "aproape imediat", sugerând că un portavion ar putea fi poziționat în largul coastei după conflictul din Iran.

Comentariile au venit în aceeași zi în care Trump a semnat un ordin executiv care extinde semnificativ sancțiunile SUA asupra guvernului cubanez și a filialelor sale, relatează Newsweek.

Guvernul Cubei, companiile străine care fac afaceri pe insulă și aliații SUA din regiune s-ar putea confrunta cu o presiune sporită pe fondul unei escaladări bruște a retoricii și a sancțiunilor economice.

Remarcile lui Trump adaugă o notă dramatică unei campanii de presiune deja intensificate a SUA împotriva Havanei, pe care administrația sa a încadrat-o drept o amenințare la adresa securității naționale.

Deși comentariile președintelui păreau parțial glume, acestea au urmat unor acțiuni politice concrete sub forma unor sancțiuni extinse.

Vorbind la Forum Club of the Palm Beaches, un club non-partizan de lungă durată din West Palm Beach, Florida, în timpul unui eveniment, Trump a spus că Statele Unite vor "prelua" Cuba "aproape imediat", un comentariu care a atras atenția prin momentul și tonul său.

El a făcut această remarcă în timp ce se adresa mulțimii și făcea referire la problemele politice și economice actuale ale Cubei, potrivit Fox News.

Trump a continuat să prezinte un scenariu ipotetic care implică prezența militară americană în largul mării, spunând că un portavion american s-ar putea opri chiar în afara apelor cubaneze.

Potrivit lui Trump, o demonstrație de forță în sine ar fi suficientă pentru a impune capitularea, adăugând că preferă să "termine o treabă".

Lista sa de politici externe pentru 2026 părea să fie până acum Venezuela (Maduro arestat), Groenlanda (Europa a intervenit), Iran (în desfășurare) și Cuba - despre care a sugerat deja că ar putea fi "următoarea sa cucerire".

Preşedintele american a fost întrebat, la mijlocul lunii aprilie, la bordul Air Force One, dacă urmează o intervenţie militară în Cuba. Acesta a răspuns enigmatic: "depinde ce înţelegeţi prin acţiune militară".

La insistenţa jurnalistei, Trump a repetat răspunsul şi făcut o referire la fostul preşedinte american Bill Clinton: "Depinde ce înţelegeţi prin acţiune militară, cum ar spune Bill Clinton. Înţelegeţi asta? Nu. Nu multă lume înţelege", a declarat Trump.

De altfel, preşedintele american a escaladat tensiunile cu Havana la finalul lunii martie, afirmând că aceasta "este următoarea" în timpul unui discurs la un forum de investiţii în care a elogiat succesele militare din Venezuela.

"Am construit această armată minunată. Am spus că 'niciodată nu va trebui să o folosim'. Dar uneori trebuie să o foloseşti. Iar Cuba este următoarea, apropo", a declarat Trump la Miami, fără a explica ce înseamnă acest lucru.

Relaţiile dintre Havana şi Washington au fost tensionate de la revoluţia din 1959 a lui Fidel Castro. Situaţia s-a deteriorat şi mai mult în timpul celui de al doilea mandat al lui Trump.

