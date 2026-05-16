Analiză Reuters. Trump, între fastul de la Beijing şi presiunea politică de acasă. Ce a obţinut de la Xi

Vizita de stat de două zile a preşedintelui american Donald Trump la Beijing a fost marcată de discuţii ample cu liderul chinez Xi Jinping, pe teme sensibile precum Taiwan, Iran şi comerţ. Dincolo de fastul organizat de autorităţile chineze, întâlnirea dintre cei doi lideri a adus însă puţine rezultate concrete în dosarele care separă două dintre cele mai mari economii ale lumii, potrivit unei analize Reuters.

Donald Trump a încheiat prima vizită în China a unui preşedinte american din 2017 fără un progres major în relaţia cu Beijingul. Întâlnirile cu Xi Jinping au fost dominate de teme grele, de la conflictul cu Iranul până la comerţ, achiziţii de produse agricole şi viitorul Taiwanului.

În ciuda tonului cordial şi a ceremonialului elaborat, summitul nu a produs acorduri detaliate sau angajamente clare din partea Chinei, arată o analiză realizată de Reuters.

Fără un progres clar în dosarul Iranului

Articolul continuă după reclamă

Înaintea vizitei, Donald Trump a minimalizat nevoia de sprijin din partea Chinei în dosarul Iranului, deşi consilierii săi susţineau că Beijingul, un cumpărător important de petrol iranian, ar putea avea un rol influent în găsirea unei soluţii pentru încheierea conflictului.

Războiul americano-israelian cu Iranul a acaparat agenda politică a administraţiei Trump, a dus la creşterea costurilor la energie şi a afectat perspectivele republicanilor înaintea alegerilor parţiale din noiembrie.

Preşedintele american şi-a încheiat vizita fără vreun semn evident că ar fi obţinut sprijinul Chinei. Rămâne neclar cât de departe este dispus Beijingul să meargă pentru a presa Iranul să accepte un acord şi ce ar cere în schimb pentru ajutorul său.

Trump a sugerat că ar putea relaxa sancţiunile impuse rafinăriilor chineze care fac afaceri cu Iranul, o posibilă retragere a uneia dintre puţinele măsuri concrete luate de SUA pentru a pedepsi China pentru sprijinul acordat Teheranului.

"Avem opinii foarte asemănătoare", a spus Donald Trump vineri, în timpul întâlnirii cu Xi, într-un complex discret al Partidului Comunist Chinez din centrul Beijingului. "Vrem ca acest lucru să se încheie. Nu vrem ca ei să aibă o armă nucleară. Vrem ca strâmtorile să rămână deschise."

Xi nu a făcut nicio declaraţie în acel moment. Aproximativ în acelaşi timp, Ministerul chinez de Externe a transmis un comunicat cu un ton diferit: "Acest conflict, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, nu are niciun motiv să continue", a transmis ministerul, adăugând că Beijingul vrea să ajute părţile să găsească o cale spre pace.

Mai mult fast decât politică

Trump a vorbit despre înţelegeri cu Xi privind achiziţii chineze de produse agricole, carne de vită şi avioane Boeing, însă detaliile au fost puţine.

Preşedintele american a plecat de la Beijing fără să prelungească armistiţiul comercial care urmează să expire mai târziu în acest an. Pieţele au fost dezamăgite că acordul anunţat de Trump, prin care China ar urma să cumpere 200 de avioane Boeing, nu a fost mai amplu. Traderii au spus că, vineri, contractele pentru soia americană au scăzut la cel mai mic nivel din ultimele două săptămâni, după ce summitul nu a produs acorduri concrete pentru produsele agricole americane.

Pe marile teme, de la extinderea comerţului la inteligenţa artificială şi Taiwan, cei doi lideri par să fi făcut puţine progrese, dincolo de acceptarea dezacordurilor şi, poate, de menţinerea dialogului.

Cele două ţări au convenit să creeze structuri separate care să gestioneze comerţul şi investiţiile bilaterale, însă ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a spus că oficialii celor două părţi încă pun la punct detalii concrete.

Spre deosebire de vizita din 2017, cei doi lideri nu au făcut o declaraţie publică comună în faţa presei. Nu au fost publicate nici concluzii agreate de ambele părţi după întâlniri şi nici un document cu rezultatele discuţiilor. Declaraţiile publice ale Chinei au făcut puţine referiri concrete la acorduri de achiziţii sau la alte angajamente asumate de Xi faţă de SUA.

O persoană familiarizată cu planificarea vizitei a spus că, în interiorul Casei Albe, nu a existat o presiune majoră pentru obţinerea unui nou acord important.

Fastul a eclipsat politica. Xi l-a întâmpinat pe Trump cu o paradă militară şi preparate atent pregătite, dar l-a trimis acasă cu puţine rezultate substanţiale.

Tăcere strategică în privinţa Taiwanului

După prima rundă de discuţii dintre Trump şi Xi, joi, reporterii au vrut să afle un singur lucru: ce au discutat cei doi despre Taiwan?

Aflat la Templul Cerului din Beijing, alături de Xi, Trump, un preşedinte cunoscut pentru stilul său expansiv, a ales tăcerea. Nu a spus nimic.

Până în acel moment, China publicase deja un rezumat amplu al declaraţiilor lui Xi despre Taiwan în cadrul întâlnirii private cu Trump. Liderul chinez a avertizat că gestionarea greşită a divergenţelor privind Taiwanul, insula guvernată democratic pe care Beijingul o revendică, ar putea împinge relaţiile chino-americane într-un "loc periculos".

Pe durata vizitei, Trump a părut dispus să păstreze tradiţionala "ambiguitate strategică" a Statelor Unite pe acest subiect.

În drum spre Washington, vineri, Trump a oferit în cele din urmă câteva detalii. Potrivit relatării sale, Xi a vrut să afle mai multe despre poziţia lui Trump faţă de Taiwan, în special dacă ar apăra insula.

"I-am spus că nu vorbesc despre asta", le-a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul Air Force One.

Trump nu s-a angajat nici să vândă mai multe arme Taiwanului, spunând că va lua o decizie ulterior.

Un Trump disciplinat, atent la scenariul diplomatic

Donald Trump se abate adesea de la discursurile pregătite, pentru a spune poveşti, a da sfaturi, a lansa insulte sau a face glume.

La Beijing, preşedintele republican a rămas însă fidel scenariului pregătit de acasă, inclusiv în timpul toastului pregătit pentru Xi la dineul de stat de joi.

Un oficial de la Casa Albă a spus că Trump a dorit să ducă la bun sfârşit un summit care să îmbunătăţească relaţiile. Oficialii Partidului Comunist Chinez nu sunt cunoscuţi pentru apetitul lor faţă de surprize în timpul evenimentelor atent regizate.

La rândul său, Xi a combinat gesturile de prietenie cu avertismente ferme, subliniind atât cooperarea dintre cele două ţări, cât şi relaţiile uneori tensionate.

"Trebuie să facem ca lucrurile să funcţioneze şi să nu le stricăm niciodată", a spus Xi Jinping despre relaţia dintre China şi Statele Unite.

Problemele de acasă rămân neschimbate

Donald Trump revine în Statele Unite în faţa aceloraşi dificultăţi politice care îl urmăreau şi înaintea vizitei.

Preţurile la benzină sunt ridicate. Inflaţia este ridicată. Nemulţumirea alegătorilor este ridicată.

Preşedintele american avea mare nevoie de o victorie, în timp ce administraţia sa încearcă să limiteze efectele politice şi economice ale războiului cu Iranul. Vizita sa foarte aşteptată la Beijing ar fi putut oferi o scurtă diversiune, însă este puţin probabil să schimbe în mod semnificativ direcţia narativului politic.

Denisa Gheorghe Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰