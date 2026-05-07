Marco Rubio anunță noi sancțiuni împotriva Cubei. Trump vorbea recent despre preluarea Cubei "aproape imediat"

Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat joi noi sancțiuni împotriva industriei militare din Cuba, a liderului acesteia și a unei companii de stat de resurse naturale.

de Redactia Observator

la 07.05.2026 , 18:07
Noile sancțiuni arată că administrația Trump face eforturi pentru schimbare de regim în Cuba, un obiectiv de lungă durată al lui Rubio și al președintelui Trump, relatează Axios.

Rubio a impus sancțiunile conform ordinului executiv al lui Trump de la 1 mai, care vizează "Cei responsabili pentru represiunea în Cuba și pentru amenințările la adresa securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite".

Printre unităţile supuse noilor sancţiuni se numără:

  • GRUPO DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A. Cunoscută sub numele de GAESA, este întreprinderea umbrelă controlată de militari cubanezi, pe care Rubio a numit-o „inima sistemului comunist cleptocrat din Cuba”, care controlează părți majore ale economiei țării, inclusiv hoteluri.
  • ANIA GUILLERMINA LASTRES MORERA. Lastres este, sau a fost, un lider senior sau membru al consiliului de administrație al GAESA.
  • MOA NICKEL SA.Cunoscută sub numele de MNSA, operează sectorul metalelor și minerit al economiei cubaneze. Rubio a spus că "a exploatat resursele naturale ale Cubei pentru a beneficia regimul în detrimentul poporului cubanez. Beneficiază din activele care au fost inițial expropriate de regimul cubanez de la persoane și corporații americane".

Anunțul lui Rubio vine la câteva zile după ce Departamentul de Stat a început să gestioneze personal al Comandamentului de Sud al SUA din Miami, în așteptarea unor potențiale ostilități cu Cuba, potrivit unei surse.

De asemenea, Departamentul de Stat își consolidează centrul de aprovizionare din Florida de Sud pentru pregătirea pentru dezastre.

"Aceste sancțiuni fac parte din campania cuprinzătoare a Administrației Trump de a aborda amenințările presante la adresa securității naționale reprezentate de regimul comunist din Cuba și de a trage la răspundere regimul și cei care îi oferă sprijin material sau financiar", se arată în anunțul lui Rubio.

"La doar 90 de mile de patria americană, regimul cubanez a adus insula în ruină și a scos la licitație în afara insulei ca platformă pentru informații străine, operațiuni militare și teroriste".

Trump și Rubio nu au exclus acțiunile militare și, a spus Rubio, "se pot aștepta desemnări suplimentare în următoarele zile și săptămâni".

Președintele Donald Trump a declarat în urmă cu câteva zile, în timpul unor declarații din Florida, că Statele Unite vor prelua Cuba "aproape imediat", sugerând că un portavion ar putea fi poziționat în largul coastei după conflictul din Iran.

