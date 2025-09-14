Pe insula Niihau din Hawaii, locuitorii nativi trăiesc gratuit: primesc mâncare și locuință fără să plătească chirie, dar trebuie să respecte reguli stricte impuse de proprietari. Fără mașini, fără electricitate pe scară largă și cu acces limitat la vizitatori, insula rămâne un bastion al culturii hawaiiene tradiționale și al valorilor conservatoare, scrie Business Insider .

Insula secretă unde localnicii nu plătesc chirie, dar respectă reguli stricte: fără maşini, fără electricitate - Profimedia Images

Keith și Bruce Robinson dețin peste 22.000 de hectare pe Kauai și întreaga insulă Niihau, de 18.211 de hectare, păstrând stilul de viață și regulile tradiționale de peste 150 de ani. Insula nu are electricitate pe scară largă, apă curentă sau Wi-Fi; locuitorii se deplasează pe cai sau biciclete, iar limba hawaiiană rămâne principalul mijloc de comunicare.

Niihau este, de asemenea, un bastion republican în Hawaii: în 2020 toate voturile au mers către Donald Trump, iar în 2024 doar unul nu i-a acordat votul. În ultimele decenii, armata americană a devenit unul dintre principalii angajatori ai insulei, iar turiștii pot plăti pentru vânătoarea de animale sălbatice. Totuși, populația insulei scade, mulți locuitori alegând să se mute pe Kauai.

Familia Robinson deține insula din 1864, când a fost cumpărată de la monarhia hawaiiană pentru 10.000 de dolari. În prezent, Niihau este evaluată la peste 88 de milioane de dolari. Locuitorii trăiesc sub reguli stricte, menite să protejeze comunitatea și tradițiile insulei, iar chiar și personalul militar trebuie să le respecte.

Articolul continuă după reclamă

Keith Robinson, proprietarul insulei, supraveghează pădurile și speciile pe cale de dispariție și a declarat că ar putea distruge plantele protejate dacă simte că dreptul său de proprietate este amenințat. Familia nu are un plan clar de succesiune, dar intenționează să mențină regulile și stilul de viață actual pentru cât mai mult timp.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰